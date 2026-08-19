Кахрамон Абдурахимов отметил 77-летие

Известный представитель узбекского театрального и киноискусства, заслуженный артист Узбекистана Кахрамон Абдурахимов вчера, 18 августа, отметил 77-летие.

Актёр родился 18 августа 1949 года в Каракульском районе Бухарской области. В 1972 году он начал профессиональную сценическую деятельность и с тех пор работает одним из ведущих актёров Узбекского национального академического драматического театра.

За годы своей деятельности Кахрамон Абдурахимов воплотил на театральной сцене множество различных образов, а также сыграл достойные роли в кино- и телепроектах. Зрители хорошо знают его по ролям в таких фильмах, как «Минувшие дни», «Шайтанат», «Абулфайзхан», «Севгинатор» и «Тавба».

Вклад деятеля искусства в развитие узбекской культуры получил достойное признание и со стороны государства. В 1993 году он был удостоен почётного звания «Заслуженный артист Узбекистана». Кроме того, в 2021 году он был награждён нагрудным знаком «30 лет независимости Республики Узбекистан», а в 2022 году — нагрудным знаком «Преданный культуре и искусству».

28 мая 2026 года в соответствии с указом Президента Кахрамон Абдурахимов за заслуги в культурной жизни страны был награждён орденом «Дустлик».

Наша редакция искренне поздравляет Кахрамона Абдурахимова с 77-летием. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и больших успехов в дальнейшей творческой деятельности.