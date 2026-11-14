Стало известно, на сколько лет осудили Кокошку и Барчин Гафурову

Блогеры Комила Абдукадырова (Кокошка), Барчин Гафурова и Нихола Раджабова были лишены свободы. Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда вынесла им приговор 13 ноября. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Умида Аминова.

По словам адвоката, согласно решению суда, Комила Абдукадырова приговорена к 3 годам и 6 месяцам, Барчин Гафурова — к 4 годам, а Нихола Раджабова — к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Три женщины были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, связанными с вымогательством, клеветой и оскорблением.

Конфликт связан с требованием 35 тысяч долларов

Согласно информации, предоставленной адвокатом, обвиняемые требовали у Умида Аминова 35 тысяч долларов США. Этот конфликт привлек внимание широкой общественности после событий, произошедших в апреле прошлого года вслед за хирургической операцией, проведенной в одной из частных клиник.

Также защитник отметил, что из-за этого спора врач не мог продолжать свою деятельность в медицинской сфере в течение 19 месяцев. Теперь же сообщается, что он намерен вернуться к своей профессии.

Приговор по данному делу был оглашен апелляционной инстанцией 13 ноября. Сроки наказания, назначенные осужденным, были озвучены адвокатом.