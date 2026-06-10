Кто примет участие в новой лунной миссии NASA?

Американское агентство NASA объявило имена четырех астронавтов, которые примут участие в лунной миссии «Артемида-3». На мероприятии в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне было объявлено, что в состав миссии вошли американские астронавты Андре Дуглас, Фрэнк Рубио и Рэнди Брезник, а также итальянец Лука Пармитано.

Ранее Европейское космическое агентство заявляло, что первым европейским астронавтом в этой миссии может стать немец. Однако в конечном итоге выбор пал на Луку Пармитано, обладающего опытом летчика-испытателя.

Изначально в рамках «Артемиды-3» планировалась высадка людей на Луну. Однако в 2026 году NASA объявило об изменении концепции миссии. Согласно новому плану, экипаж останется на низкой околоземной орбите и будет отрабатывать стыковку с лунными посадочными модулями, разрабатываемыми компаниями SpaceX и Blue Origin.

Миссия «Артемида-3» запланирована на 2027 год, а следующая пилотируемая высадка NASA на Луну пока перенесена на 2028 год.

Для справки: в апреле текущего года экипаж миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, а корабль «Орион» установил новый рекорд, удалившись от Земли на 407 тысяч километров.