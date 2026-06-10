В Турции потребовали пожизненного заключения для узбекистанца, зарезавшего свою жену

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели гражданки Узбекистана Нигины Саттаровой посреди улицы в Турции. Прокуратура потребовала применить к ее мужу Умиду Саттарову, обвиняемому в совершении этого преступления, наказание в виде пожизненного лишения свободы при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные турецкие СМИ.

В то же время государственный обвинитель потребовал назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет второму подозреваемому — Уринбою Ботирбекову, который, как было установлено, помогал совершившему убийство лицу.

Сообщается, что 17 августа прошлого года в районе Умрание города Стамбула — мегаполиса, где проживает больше всего узбекистанцев, — 33-летняя Нигина Саттарова была убита своим мужем Умидом Саттаровым ударом ножа в горло. Погибшая была родом из Самаркандской области и временно работала в Стамбуле. По данным следствия, трагедия произошла в результате семейной ссоры на почве ревности.

В ходе поисковых мероприятий, проведенных стамбульской полицией, подозреваемый был задержан 18 августа 2024 года, то есть через день после происшествия, в районе Умрание. Также правоохранительными органами был задержан Уринбой Ботирбеков, уроженец Джизакской области, подозреваемый в содействии скрытию преступника.

После полного завершения следственных действий 19 августа в отношении подозреваемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.