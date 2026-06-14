4000 долларов за штуку: цена этого мяса сопоставима со стоимостью двух квартир в городе

·0·Мир
4000 долларов за штуку: цена этого мяса сопоставима со стоимостью двух квартир в городе

В мире существует множество дорогих деликатесов, но цена некоторых видов мяса может удивить даже видавших виды гурманов. Интересно, что за стоимость лидера этого списка можно купить несколько квартир в центре города.

На 5-м месте расположилась знаменитая японская говядина Вагю . Она считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. Один килограмм этого продукта обычно оценивается от 200 до 600 долларов.

На 4-м месте говядина Кобе . Это не просто обычный Вагю, а один из самых престижных его сортов. Цена этого мяса достигает примерно 1000 долларов за килограмм.

На 3-м месте говядина Мацусака . Она также известна как один из самых качественных сортов японского Вагю. В некоторых случаях её цена превышает 1000 долларов за килограмм.

2-е место занимает знаменитый испанский хамон Иберико . Это не просто вяленое мясо. Стоимость одного целого окорока может достигать 4000 долларов.

На 1-м месте списка голубой тунец .

Это не говядина, но он признан одним из самых дорогих мясных продуктов в мире. Особенно на аукционах в Токио за голубого тунца предлагали рекордные суммы, в некоторых случаях его цена достигала 1 миллиона долларов. Именно поэтому он считается одним из самых дорогих мясных деликатесов.

ЯпонияВагю говядинаКобе говядинаИспанияТокио
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Чрезвычайная ситуация с вирусом Эбола: быстрое распространение, меры усиливаютсяЧрезвычайная ситуация с вирусом Эбола: быстрое распространение, меры усиливаютсяСегодня, 08:36Переговоры США и Ирана обеспокоили ИзраильПереговоры США и Ирана обеспокоили ИзраильСегодня, 07:48Блюдо «похожее на волосы»: необычный деликатес в Китае вызывает удивлениеБлюдо «похожее на волосы»: необычный деликатес в Китае вызывает удивлениеСегодня, 07:19В Китае роботы просят деньги у людей, занимаясь попрошайничествомВ Китае роботы просят деньги у людей, занимаясь попрошайничествомСегодня, 05:17Пилот, летавший 17 лет с фальшивым дипломом, задержанПилот, летавший 17 лет с фальшивым дипломом, задержанСегодня, 05:02Ученые в изумлении: под льдами Антарктиды обнаружена огромная загадочная структураУченые в изумлении: под льдами Антарктиды обнаружена огромная загадочная структураСегодня, 20:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал