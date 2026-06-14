4000 долларов за штуку: цена этого мяса сопоставима со стоимостью двух квартир в городе

В мире существует множество дорогих деликатесов, но цена некоторых видов мяса может удивить даже видавших виды гурманов. Интересно, что за стоимость лидера этого списка можно купить несколько квартир в центре города.

На 5-м месте расположилась знаменитая японская говядина Вагю . Она считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. Один килограмм этого продукта обычно оценивается от 200 до 600 долларов.

На 4-м месте говядина Кобе . Это не просто обычный Вагю, а один из самых престижных его сортов. Цена этого мяса достигает примерно 1000 долларов за килограмм.

На 3-м месте говядина Мацусака . Она также известна как один из самых качественных сортов японского Вагю. В некоторых случаях её цена превышает 1000 долларов за килограмм.

2-е место занимает знаменитый испанский хамон Иберико . Это не просто вяленое мясо. Стоимость одного целого окорока может достигать 4000 долларов.

На 1-м месте списка голубой тунец .

Это не говядина, но он признан одним из самых дорогих мясных продуктов в мире. Особенно на аукционах в Токио за голубого тунца предлагали рекордные суммы, в некоторых случаях его цена достигала 1 миллиона долларов. Именно поэтому он считается одним из самых дорогих мясных деликатесов.