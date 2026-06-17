Автобус с 28 белорусскими юными футболистами подвергся обстрелу

·80·Мир
Автобус с 28 белорусскими юными футболистами подвергся обстрелу

Сообщается о нападении на автобус с детьми в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

По имеющимся данным, в автобусе находилось 44 пассажира, в том числе 28 членов детской футбольной команды из Беларуси.

В результате нападения погибла одна женщина, 6 пассажиров получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших есть 4 подростка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила этот инцидент как террористический акт, организованный Киевом.

БрянскРоссияМария ЗахароваКиев
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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