Автобус с 28 белорусскими юными футболистами подвергся обстрелу
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Сообщается о нападении на автобус с детьми в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.
По имеющимся данным, в автобусе находилось 44 пассажира, в том числе 28 членов детской футбольной команды из Беларуси.
В результате нападения погибла одна женщина, 6 пассажиров получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших есть 4 подростка.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила этот инцидент как террористический акт, организованный Киевом.
…