Таинственные синие существа на побережье Уэльса удивили всех

·3·Мир
Таинственные синие существа на побережье Уэльса удивили всех

На побережье Уэльса зафиксирована необычная ситуация, привлекшая внимание местных жителей и туристов. Вместе с морскими волнами на берега выбросило сотни мелких ярко-синих морских существ. Об этом сообщила BBC.

Как стало известно, эти организмы известны в науке как «плывуны» (Velella). Они были обнаружены в большом количестве на пляжах Англси, Гвинеда и Тенби, вызвав живой интерес своим внешним видом.

Специалисты отмечают, что эти существа относятся к колониям гидрозоев и являются близкими родственниками морских анемонов и кораллов. Их самой характерной особенностью является наличие парусной структуры в верхней части тела. С помощью этого «паруса» они перемещаются под воздействием ветра и водных течений.

По мнению экспертов, данные существа чаще всего вымываются на берег в осенний и зимний периоды. В это время сильные океанские течения и штормы приносят их из отдаленных районов. Обычно их длина составляет около 7 сантиметров, и в некоторых случаях тысячи особей могут оказаться на берегу одновременно.

Местные жители говорят, что под воздействием солнечных лучей синий цвет этих существ становится еще ярче, создавая удивительный пейзаж. Поэтому они оказались в центре внимания всех, кто гуляет по побережью.

Однако специалисты напоминают, что за этой красивой картиной скрываются меры предосторожности. По словам морского биолога Фрэнки Хоброна из «Anglesey Sea Zoo», эти существа внешне напоминают знаменитую португальскую физиалию. Несмотря на меньший размер, они обладают стрекательными клетками.

Отмечается, что из-за толстой кожи на ладонях прикосновение может быть неощутимым. Однако при попадании на губы, лицо или другие чувствительные части тела они могут вызвать жжение, зуд и легкую боль.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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