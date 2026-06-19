Древняя вилла, найденная близ Рима, поразила ученых

·2·Мир
Древняя вилла, найденная близ Рима, поразила ученых

В районе Кастель-ди-Гвидо, расположенном вокруг столицы Италии Рима, были обнаружены остатки огромной и роскошной виллы эпохи Римской империи. Историческая находка вызвала большой интерес у археологов и специалистов.

Сообщается, что в феврале этого года местные жители сообщили в правоохранительные органы о подозрительной активности на данной территории. В ходе последующих проверок карабинеры обнаружили следы незаконных раскопок — ночную деятельность, свежевырытую землю и использование несанкционированной техники.

В ходе следствия выяснилось, что группа лиц с помощью экскаватора проникла на территорию и добралась до скрытого под землей древнего сооружения. Хотя раскопки были быстро прекращены, именно эти действия привели к открытию ранее неизвестной науке виллы римского периода.

Археологи к настоящему моменту сумели открыть центральный атриум, просторный зал с бассейном для сбора воды, а также уникальные черно-белые мозаичные полы. Сообщается, что на мозаиках сохранились геометрические и растительные узоры.

Представители Министерства культуры Италии отмечают, что эта территория в древности входила в состав поселения под названием Лориум, которое часто посещали римские императоры. Поэтому найденная вилла могла быть резиденцией богатых аристократов из высшего общества.

В ходе раскопок также были найдены мраморные украшения, фрагменты статуй и артефакты, принадлежащие Сильвану — покровителю природы в римской мифологии.

Официальные лица заявляют, что из-за незаконных раскопок некоторым частям сооружения был нанесен ущерб. Однако пока неясно, были ли украдены предметы, имеющие историческую ценность. В настоящее время на территории продолжаются археологические исследования. В будущем посетители смогут осмотреть это уникальное историческое место по предварительной записи.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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