Загадочное озеро в Танзании: место, где птицы превращаются в камень

В Танзании есть место, которое напоминает другую планету и поражает туристов и ученых своей необычной природой. Это озеро Натрон. Из-за чрезвычайно высокого содержания соли и щелочи в воде поверхность озера в определенные периоды под воздействием микроорганизмов приобретает красный цвет, напоминающий кровь.

Еще одна особенность озера Натрон заключается в том, что тела погибших птиц и летучих мышей покрываются минералами из воды, превращаясь в подобие каменных статуй. Именно поэтому озеро считается одним из самых загадочных и пугающих природных мест в мире.

Рядом с озером возвышается вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи. Местные жители масаи называют его «Горой Бога». Этот вулкан является одним из немногих активных вулканов на Земле и знаменит тем, что извергает уникальную черную лаву.

Самое удивительное то, что посреди такого необычного и даже пугающего пейзажа тысячи розовых фламинго ежегодно вьют здесь гнезда и выводят потомство. Поскольку соленая и щелочная среда непригодна для многих хищников, эта территория стала безопасным убежищем для фламинго.

Многие представляют Танзанию только как место для сафари и дикой природы. На самом деле в этой стране существуют уникальные природные чудеса, напоминающие фантастические фильмы, которые почти не встречаются в других частях света.