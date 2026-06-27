Ужас в чемодане: обнаружено тело 17-летней девушки

·2·Мир
Ужас в чемодане: обнаружено тело 17-летней девушки

В городе Паттайя, Таиланд, после обнаружения тела 17-летней девушки в чемодане был задержан 46-летний гражданин Австралии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, подозреваемый был задержан 26 июня в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Следователи подозревают его в причастности к смерти 17-летней тайки, однако мужчина отрицает все обвинения.

Согласно предварительным данным, на камерах наблюдения зафиксировано, как подозреваемый 25 июня утром зашел в жилой дом вместе с девушкой, а спустя несколько часов вышел оттуда с большим черным чемоданом.

Спустя день полиция нашла именно этот чемодан рядом с железной дорогой. Внутри оказалось тело 17-летней девушки. Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле следы насилия.

В настоящее время следствие продолжается. Ожидается, что на основании заключений экспертизы и других улик подозреваемому будут предъявлены официальные обвинения в убийстве, похищении человека и сокрытии тела.

ТаиландПаттайяАвстралияThe GuardianБангкок
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