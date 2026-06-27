Килограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусоре

·50·Мир
Килограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусоре

Семья, проживающая в турецком городе Бурса, столкнулась с неожиданной неприятностью. Драгоценное золото, которое годами копилось на покупку жилья, в результате мимолетной ошибки было выброшено в мусор.

Как стало известно, хозяйка дома во время уборки приняла пакет с одним килограммом золота за обычный мусор и выбросила его в бак. Общая стоимость этого золота оценивается в 6,13 миллиона турецких лир, что составляет более 133 тысяч долларов.

Глава семьи Седаир Курназ рассказал, что золото собиралось годами специально для покупки дома. Как только стало известно о пропаже ценностей, они немедленно обратились в полицию и коммунальные службы.

Пока неясно, забрала ли пакет специальная машина по вывозу мусора или его нашел кто-то из копающихся в отходах. В связи с этим правоохранительные органы и соответствующие службы начали изучать записи с камер видеонаблюдения в этом районе.

В настоящее время продолжаются поиски пропавшего золота. Семья не теряет надежды вернуть результат своего многолетнего труда.

БурсаТурцияСедаир Курназ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ученые обнаружили гигантские планеты легче сахарной ватыУченые обнаружили гигантские планеты легче сахарной ватыСегодня, 20:03Искусственный интеллект смог прочитать обгоревший свиток двухтысячелетней давностиИскусственный интеллект смог прочитать обгоревший свиток двухтысячелетней давностиСегодня, 19:59Мгновенная ошибка: женщина лишилась золота на 133 тысячи долларовМгновенная ошибка: женщина лишилась золота на 133 тысячи долларовСегодня, 19:58Ужас в чемодане: обнаружено тело 17-летней девушкиУжас в чемодане: обнаружено тело 17-летней девушкиСегодня, 19:29Загадочное озеро в Танзании: место, где птицы превращаются в каменьЗагадочное озеро в Танзании: место, где птицы превращаются в каменьСегодня, 17:18Перестрелка после матча Норвегия — Франция: четверо раненыПерестрелка после матча Норвегия — Франция: четверо раненыСегодня, 17:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных