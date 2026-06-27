Килограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусоре

Семья, проживающая в турецком городе Бурса, столкнулась с неожиданной неприятностью. Драгоценное золото, которое годами копилось на покупку жилья, в результате мимолетной ошибки было выброшено в мусор.

Как стало известно, хозяйка дома во время уборки приняла пакет с одним килограммом золота за обычный мусор и выбросила его в бак. Общая стоимость этого золота оценивается в 6,13 миллиона турецких лир, что составляет более 133 тысяч долларов.

Глава семьи Седаир Курназ рассказал, что золото собиралось годами специально для покупки дома. Как только стало известно о пропаже ценностей, они немедленно обратились в полицию и коммунальные службы.

Пока неясно, забрала ли пакет специальная машина по вывозу мусора или его нашел кто-то из копающихся в отходах. В связи с этим правоохранительные органы и соответствующие службы начали изучать записи с камер видеонаблюдения в этом районе.

В настоящее время продолжаются поиски пропавшего золота. Семья не теряет надежды вернуть результат своего многолетнего труда.