Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле превысило 1 430 человек

В Венесуэле 24 июня в течение менее чем одной минуты дважды произошли сильные подземные толчки. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5 балла. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибло более 1 430 человек, а около 68 900 человек пропали без вести.

Поисково-спасательные группы работают круглосуточно, чтобы найти людей под завалами разрушенных зданий. Первые три дня считаются решающим периодом, однако пострадавших с необходимым запасом ресурсов можно найти живыми и позже.

Прибывает и международная помощь. В Венесуэлу 17 рейсами доставлены специалисты, медицинские работники и техника.