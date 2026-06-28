Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле превысило 1 430 человек

·31·Мир
Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле превысило 1 430 человек

В Венесуэле 24 июня в течение менее чем одной минуты дважды произошли сильные подземные толчки. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5 балла. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибло более 1 430 человек, а около 68 900 человек пропали без вести.

Поисково-спасательные группы работают круглосуточно, чтобы найти людей под завалами разрушенных зданий. Первые три дня считаются решающим периодом, однако пострадавших с необходимым запасом ресурсов можно найти живыми и позже.

Прибывает и международная помощь. В Венесуэлу 17 рейсами доставлены специалисты, медицинские работники и техника.

ВенесуэлаИюнь1430
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Александар Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недельАлександар Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недельСегодня, 13:07Такер Карлсон: «Нам лгали об исламе»Такер Карлсон: «Нам лгали об исламе»Сегодня, 10:31Удивительное открытие на Марсе: обнаружены первые сложные органические следыУдивительное открытие на Марсе: обнаружены первые сложные органические следыВчера, 23:19Раскрыта тайна 3 миллиардов лет: определен самый древний кратер ЗемлиРаскрыта тайна 3 миллиардов лет: определен самый древний кратер ЗемлиВчера, 22:43Ученые обнаружили гигантские планеты легче сахарной ватыУченые обнаружили гигантские планеты легче сахарной ватыВчера, 20:03Килограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусореКилограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусореВчера, 20:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных