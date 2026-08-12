Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиард

·21·Технологии
Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиард

Конкуренция на рынке технологий искусственного интеллекта с каждым днём выходит на новый уровень. Как сообщает издание иксбт.ком, приложение Google Gemini на базе искусственного интеллекта стало глобальной платформой с более чем 1 миллиардом активных пользователей в месяц. Этот важный показатель зафиксирован с учётом веб-версии, отдельных приложений для Android и iOS, а также функций, интегрированных в браузер Chrome. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Представители компании отмечают, что Gemini остаётся самым быстрорастущим продуктом в истории компании. Напомним, потребительская версия сервиса впервые была представлена в феврале 2024 года. С тех пор аудитория сервиса стремительно росла: в мае 2025 года было зарегистрировано 400 миллионов пользователей в месяц, затем показатель увеличился до 750 миллионов, к маю 2026 года достиг 900 миллионов, а в конце июля — 950 миллионов. В результате за последние несколько недель платформа достигла исторической отметки.

Роль экосистемы и мобильных устройств

Интересно, что в приведённую статистику вообще не включены пользователи моделей Gemini через поисковую систему Google и Gmail. Одним из ключевых факторов резкого роста аудитории стала глубокая интеграция с экосистемой компании, в частности Android и Chrome. Только в операционной системе iOS этим сервисом каждый месяц активно пользуются более 100 миллионов человек.

Google также раскрыл интересные особенности использования системы искусственного интеллекта. Оказалось, что почти 63% пользователей предпочитают голосовые функции при общении с ботом. Кроме того, примерно в каждом пятом сеансе Gemini Live используется камера или демонстрация экрана. Ежедневно пользователи создают с помощью искусственного интеллекта более 150 миллионов различных изображений.

Конкурентная среда на рынке

Эти результаты показывают, что борьба за лидерство в индустрии искусственного интеллекта становится всё более острой. Ранее OpenAI, один из главных конкурентов, сообщила, что её сервис ChatGPT привлекает более 1 миллиарда пользователей в неделю. Однако, по мнению специалистов, напрямую сопоставить эти два показателя сложно из-за разной периодичности подсчёта.

GoogleGeminiИскусственный ИнтеллектChatGPTТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусПредставлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусВчера, 23:59Пользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларовПользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларовВчера, 23:52Google представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagGoogle представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagВчера, 23:26Создатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовСоздатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовВчера, 23:26Компания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBКомпания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBВчера, 22:59Безопасность искусственного интеллекта: эксперты выступают за модели с открытым исходным кодомБезопасность искусственного интеллекта: эксперты выступают за модели с открытым исходным кодомВчера, 22:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей