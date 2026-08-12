Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиард

Конкуренция на рынке технологий искусственного интеллекта с каждым днём выходит на новый уровень. Как сообщает издание иксбт.ком, приложение Google Gemini на базе искусственного интеллекта стало глобальной платформой с более чем 1 миллиардом активных пользователей в месяц. Этот важный показатель зафиксирован с учётом веб-версии, отдельных приложений для Android и iOS, а также функций, интегрированных в браузер Chrome. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Представители компании отмечают, что Gemini остаётся самым быстрорастущим продуктом в истории компании. Напомним, потребительская версия сервиса впервые была представлена в феврале 2024 года. С тех пор аудитория сервиса стремительно росла: в мае 2025 года было зарегистрировано 400 миллионов пользователей в месяц, затем показатель увеличился до 750 миллионов, к маю 2026 года достиг 900 миллионов, а в конце июля — 950 миллионов. В результате за последние несколько недель платформа достигла исторической отметки.

Роль экосистемы и мобильных устройств

Интересно, что в приведённую статистику вообще не включены пользователи моделей Gemini через поисковую систему Google и Gmail. Одним из ключевых факторов резкого роста аудитории стала глубокая интеграция с экосистемой компании, в частности Android и Chrome. Только в операционной системе iOS этим сервисом каждый месяц активно пользуются более 100 миллионов человек.

Google также раскрыл интересные особенности использования системы искусственного интеллекта. Оказалось, что почти 63% пользователей предпочитают голосовые функции при общении с ботом. Кроме того, примерно в каждом пятом сеансе Gemini Live используется камера или демонстрация экрана. Ежедневно пользователи создают с помощью искусственного интеллекта более 150 миллионов различных изображений.

Конкурентная среда на рынке