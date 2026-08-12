Пользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларов

·21·Технологии
Пользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларов

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) сообщила о начале распределения между потребителями и курьерами компенсационных выплат на сумму 23,8 миллиона долларов, собранных в рамках судебного иска против Grubhub, одного из ведущих сервисов доставки еды. Как сообщает иксбт.ком, эти средства перечисляются более чем 640 тысячам граждан, пострадавших из-за вводящих в заблуждение практик компании и искажённого представления о доходах сотрудников. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Эти финансовые выплаты стали логичным продолжением масштабного судебного разбирательства, инициированного ФТК и генеральной прокуратурой штата Иллинойс против Grubhub в декабре 2024 года. Официальные органы резко раскритиковали распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о потенциальных доходах курьеров, ограничение доступа клиентов к своим аккаунтам и средствам, а главное — добавление ресторанов на платформу без их разрешения.

Рестораны без разрешения и практика ложной рекламы

В ходе расследований выяснилось, что Grubhub без разрешения размещала названия около 325 тысяч заведений, не сотрудничавших с платформой, чтобы искусственно завысить её масштаб. Компания отказывалась выполнять законные требования ресторанов удалить их страницы, а вместо этого пыталась заставить их заключать платные партнёрские соглашения.

Согласно условиям соглашения, Grubhub обязали кардинально изменить свою деятельность. Теперь компания должна более прозрачно сообщать о предполагаемых доходах курьеров, предоставлять клиентам возможность восстановить аккаунт или подать жалобу при ограничении доступа к нему, а также получать однозначное согласие любого ресторана до начала сотрудничества с ним.

Масштабные проблемы на рынке доставки

Этот случай вновь привлёк внимание общественности к деятельности крупных игроков рынка онлайн-доставки. Выяснилось, что всего за месяц до этого федеральный суд одобрил другое соглашение на сумму около 25 миллионов долларов в интересах примерно 60 тысяч курьеров Grubhub в Калифорнии.

В настоящее время не только Grubhub, но и другие крупные платформы доставки сталкиваются с серьёзными расследованиями и судебными претензиями. В частности, ранее DoorDash критиковали из-за оплаты труда и условий работы курьеров, а Uber Эатс столкнулась с многочисленными проблемами из-за дополнительных сборов с клиентов и конфликтов во взаимоотношениях с ресторанами.

GrubhubFTCДоставка ЕдыСудТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусПредставлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусВчера, 23:59Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардЧисло пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардВчера, 23:52Google представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagGoogle представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagВчера, 23:26Создатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовСоздатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовВчера, 23:26Компания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBКомпания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBВчера, 22:59Безопасность искусственного интеллекта: эксперты выступают за модели с открытым исходным кодомБезопасность искусственного интеллекта: эксперты выступают за модели с открытым исходным кодомВчера, 22:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей