Пользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларов

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) сообщила о начале распределения между потребителями и курьерами компенсационных выплат на сумму 23,8 миллиона долларов, собранных в рамках судебного иска против Grubhub, одного из ведущих сервисов доставки еды. Как сообщает иксбт.ком, эти средства перечисляются более чем 640 тысячам граждан, пострадавших из-за вводящих в заблуждение практик компании и искажённого представления о доходах сотрудников. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Эти финансовые выплаты стали логичным продолжением масштабного судебного разбирательства, инициированного ФТК и генеральной прокуратурой штата Иллинойс против Grubhub в декабре 2024 года. Официальные органы резко раскритиковали распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о потенциальных доходах курьеров, ограничение доступа клиентов к своим аккаунтам и средствам, а главное — добавление ресторанов на платформу без их разрешения.

Рестораны без разрешения и практика ложной рекламы

В ходе расследований выяснилось, что Grubhub без разрешения размещала названия около 325 тысяч заведений, не сотрудничавших с платформой, чтобы искусственно завысить её масштаб. Компания отказывалась выполнять законные требования ресторанов удалить их страницы, а вместо этого пыталась заставить их заключать платные партнёрские соглашения.

Согласно условиям соглашения, Grubhub обязали кардинально изменить свою деятельность. Теперь компания должна более прозрачно сообщать о предполагаемых доходах курьеров, предоставлять клиентам возможность восстановить аккаунт или подать жалобу при ограничении доступа к нему, а также получать однозначное согласие любого ресторана до начала сотрудничества с ним.

Масштабные проблемы на рынке доставки

Этот случай вновь привлёк внимание общественности к деятельности крупных игроков рынка онлайн-доставки. Выяснилось, что всего за месяц до этого федеральный суд одобрил другое соглашение на сумму около 25 миллионов долларов в интересах примерно 60 тысяч курьеров Grubhub в Калифорнии.

В настоящее время не только Grubhub, но и другие крупные платформы доставки сталкиваются с серьёзными расследованиями и судебными претензиями. В частности, ранее DoorDash критиковали из-за оплаты труда и условий работы курьеров, а Uber Эатс столкнулась с многочисленными проблемами из-за дополнительных сборов с клиентов и конфликтов во взаимоотношениях с ресторанами.