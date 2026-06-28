Евросоюз выделил Венесуэле 5 миллионов евро помощи

·29·Мир
Евросоюз выделил Венесуэле 5 миллионов евро помощи

Европейский союз выделил 5 миллионов евро в качестве экстренной помощи Венесуэле, пострадавшей от сильного землетрясения. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после телефонного разговора с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

По словам Каллас, запущен механизм гражданской защиты Европы. Ряд стран-членов Союза направили в Венесуэлу поисково-спасательные группы, пожарных и медицинский персонал.

Также к спасательным работам была привлечена европейская спутниковая система Коперникус. Она помогает определить районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия, и координировать процесс оказания помощи.

Европейский союзВенесуэлаКая КалласДелси РодригесCopernicus
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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