Сырский назвал возможное новое направление наступления России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился своей оценкой следующего возможного шага России в войне.

По его мнению, более реальным вариантом, чем атака на Киев через Беларусь, является движение России на север Украины — в сторону Чернигова со стороны Брянской области.

На границе с Беларусью сосредоточения войск не наблюдается

В интервью телеканалу «1+1» Сырский ответил на вопрос о развитии военной инфраструктуры Беларуси на границе с Украиной.

По его словам, на данный момент значительного сосредоточения российских войск на этом направлении не наблюдается.

Однако, по данным украинской стороны, Москва изучает различные сценарии наступления, включая возможность использования территории Беларуси.

«Мы знаем, что Путин поставил задачу Генштабу РФ рассмотреть различные варианты наступательной операции, в том числе возможность атаки на Киев с территории Беларуси», — сказал Сырский.

Реальна ли атака на Киев через Беларусь?

Украинский главнокомандующий заявил, что на данный момент не считает этот сценарий реальным.

«Не думаю, что руководство Беларуси согласится предоставить свою территорию в качестве плацдарма для наступательной операции агрессора», — отметил он.

Сырский не уточнил, что именно он имел в виду под «последними событиями». В тексте отмечается, что это может быть связано с территориями, занятыми Украиной, и интенсивными ударами дронов вглубь России.

Наиболее вероятное направление — Чернигов

Сырский оценил вариант атаки России на север Украины со стороны Брянской области как более серьезный.

«Относительно вероятный вариант — наступление на север страны с территории Брянской области РФ. Это реальный вариант, и мы к нему готовимся», — сказал он.

Когда журналист спросил о возможности атаки на Киев, Сырский ответил:

«Нет, не на Киев, а на Черниговскую область».

Какова может быть цель наступления?

По мнению главнокомандующего ВСУ, основными целями возможной операции могут быть следующие:

захват некоторых территорий на границе с Украиной;

открытие новой линии фронта на севере;

принуждение украинского командования вывести часть сил из Донбасса;

распыление оборонных ресурсов Украины на несколько направлений.

В то же время Сырский подчеркнул, что провести масштабное наступление на Черниговском направлении будет непросто.

Местность сложна для тяжелой техники

На севере Украины много болот и лесов. Сеть дорог ограничена.

По словам Сырского, в этом регионе:

затруднено движение тяжелой бронетехники;

мало мостов, способных выдержать большую нагрузку;

сложно поддерживать темп масштабного наступления;

леса удобны для рейдов малых групп.

По этой причине стремительное продвижение с крупными силами может быть затруднено, однако возможна активизация малых диверсионно-разведывательных групп.

Сообщалось о давлении на Минск

Ранее Те Валл Стрит Джурнал писало, что Москва оказывает давление на руководство Беларуси с целью расширения возможностей для нового наступления.

Также отмечалось, что в мае президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, призвав Беларусь не вступать в войну.

Лукашенко же в течение июня неоднократно подчеркивал, что не следует допустить втягивания Беларуси в войну.

Вопрос о пограничных ретрансляторах

В тексте отмечается, что Лукашенко выполнил требование Владимира Зеленского об отключении пограничных ретрансляторов, которые использовались для наведения российских ударов.

Сырский же заявил, что эти устройства еще не демонтированы полностью.

По его словам, один из ретрансляторов снова был запущен 29 июня.

«Думаю, они больше их не включат. Они понимают, что так делать не следует», — сказал Сырский.

Активность России снизилась, но ситуация тяжелая

Оценивая общую ситуацию на фронте, Сырский отметил, что активность российских войск в последнее время снизилась.

«Не скажу в два раза, но очевидно, что она сократилась на треть», — сказал он.

Также сократилось количество направлений, на которых Россия пытается вести активное наступление.

Показатель Раньше Сейчас Направления активного наступления 13 7 Активность России Высокая Снизилась примерно на треть

Несмотря на это, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной.

Согласно заявлению Сырского, украинское командование серьезно воспринимает потенциальную угрозу на северном направлении и готовится к ней.