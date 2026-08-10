После заявления Зеленского в Приштине сняли украинский флаг

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После заявления Зеленского в Приштине сняли украинский флаг

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко резко осудил визит Владимира Зеленского в Сербию и его позицию по вопросу Косово. По словам депутата, подобные заявления приводят к тому, что Киев теряет своих самых надёжных союзников в регионе.

Эти критические высказывания депутат опубликовал в своём официальном Телеграм-канале.

«Из-за ответов президента мы теряем союзников»

Алексей Гончаренко, комментируя выступление Зеленского в Сербии и последовавший за ним демонтаж украинского флага в столице Косово Приштине, дал ситуации следующую оценку:

«Косово — одна из ближайших и наиболее дружественных стран на Балканском полуострове. Непризнание Косово — ещё один диагноз нашему президенту. Это диагноз полного непонимания дипломатии. Из-за именно таких необдуманных ответов президента мы теряем союзников вокруг нас», — написал Гончаренко.

В своём заявлении депутат также решительно подчеркнул, что поддерживает независимость Косово:

«Косово должно быть независимым и официально признанным Украиной. Точка», — подытожил представитель Верховной рады.

Демонстративная реакция Приштины

На фоне визита Зеленского в Белград и его позиции в отношении Косово власти Приштины предприняли демонстративный шаг.

Украинский флаг, установленный в центре города, был официально снят. Этот процесс мэр столицы Косово Перпарим Рама в прямом эфире продемонстрировал на своей странице в Facebook.

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Владимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоКосовоПриштинаВерховная рада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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