Буюк Британия автомобил бозорида Хитой брендлари кимгта рақобат туғдирмоқда
Буюк Британияда янги автомобиллар бозори ўтган йилга нисбатан қарийб 10 фоизга ўсган бўлса-да, Хитойдан кириб келаётган брендлар рақобатни кескин кучайтирмоқда. Янги ишлаб чиқарувчилар қисқа вақт ичида сезиларли бозор улушини эгаллаб, замонавий технологиялар ва рақобатбардош нархлар орқали харидорлар эътиборини жалб қилмоқда.
Буюк Британия янги автомобиллар бозори ўтган йилга нисбатан қарийб 10 фоизлик ўсишни қайд этиб, автомобил ишлаб чиқарувчилар учун яна жозибадор масканга айланиб бораётгандек кўринмоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ижобий кўрсаткичлар ортида жиддий бозор ўзгаришлари ва кескин рақобат яширинган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бозордаги умумий ўсиш ва унинг парда ортидаги ҳолатиБозордаги умумий кўтарилиш барча компаниялар учун бирдек муваффақиятли кечаётганини англатмайди. Одатда шундай сезиларли ўсиш кузатилганда, барча иштирокчилар ўз мавқеларини сақлаб қолиши ёки ҳеч бўлмаганда бир хил суръатда ривожланиши кутилади. Аммо амалда бундай бўлмаяпти.
Вазиятнинг кескинлашувига асосий сабаб сифатида Хитойдан кириб келаётган янги автомобил брендлари ҳажмининг ортиши кўрсатилмоқда. Бозорга янги келган хитойлик ишлаб чиқарувчилар қисқа вақт ичида сезиларли улушни эгаллашга муваффақ бўлди.
Янги рақобат қурбонлариАйнан шу янги иштирокчиларнинг фаоллашуви Буюк Британия бозорида аниқ "мағлублар" тоифасини юзага келтирди. Хитойлик брендлар таклиф этаётган замонавий технологиялар ва рақобатбардош нархлар анъанавий автоишлаб чиқарувчиларнинг савдо кўрсаткичларига ўз таъсирини кўрсатмай қўймади.
Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, бозор умумий ҳажмда кенгаётганига қарамай, харидорларнинг эътибори ва маблағлари янги брендлар томон йўналиб бормоқда. Бу эса баъзи эстакададаги етакчилар ўз ўринларини бўшатиб қўйишига олиб келмоқда.
Келгусида Буюк Британия автомобил бозорида мазкур тенденция янада кучайиши ва рақобат янада шафқатсиз тус олиши кутилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг муваффақияти бошқа халқаро компанияларни ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади.
…