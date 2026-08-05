Буюк Британия автомобил бозорида Хитой брендлари кимгта рақобат туғдирмоқда

·48·Авто
Буюк Британия автомобил бозорида Хитой брендлари кимгта рақобат туғдирмоқда
Қисқача

Буюк Британияда янги автомобиллар бозори ўтган йилга нисбатан қарийб 10 фоизга ўсган бўлса-да, Хитойдан кириб келаётган брендлар рақобатни кескин кучайтирмоқда. Янги ишлаб чиқарувчилар қисқа вақт ичида сезиларли бозор улушини эгаллаб, замонавий технологиялар ва рақобатбардош нархлар орқали харидорлар эътиборини жалб қилмоқда.

Буюк Британия янги автомобиллар бозори ўтган йилга нисбатан қарийб 10 фоизлик ўсишни қайд этиб, автомобил ишлаб чиқарувчилар учун яна жозибадор масканга айланиб бораётгандек кўринмоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ижобий кўрсаткичлар ортида жиддий бозор ўзгаришлари ва кескин рақобат яширинган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бозордаги умумий ўсиш ва унинг парда ортидаги ҳолати

Бозордаги умумий кўтарилиш барча компаниялар учун бирдек муваффақиятли кечаётганини англатмайди. Одатда шундай сезиларли ўсиш кузатилганда, барча иштирокчилар ўз мавқеларини сақлаб қолиши ёки ҳеч бўлмаганда бир хил суръатда ривожланиши кутилади. Аммо амалда бундай бўлмаяпти.

Вазиятнинг кескинлашувига асосий сабаб сифатида Хитойдан кириб келаётган янги автомобил брендлари ҳажмининг ортиши кўрсатилмоқда. Бозорга янги келган хитойлик ишлаб чиқарувчилар қисқа вақт ичида сезиларли улушни эгаллашга муваффақ бўлди.

Янги рақобат қурбонлари

Айнан шу янги иштирокчиларнинг фаоллашуви Буюк Британия бозорида аниқ "мағлублар" тоифасини юзага келтирди. Хитойлик брендлар таклиф этаётган замонавий технологиялар ва рақобатбардош нархлар анъанавий автоишлаб чиқарувчиларнинг савдо кўрсаткичларига ўз таъсирини кўрсатмай қўймади.

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, бозор умумий ҳажмда кенгаётганига қарамай, харидорларнинг эътибори ва маблағлари янги брендлар томон йўналиб бормоқда. Бу эса баъзи эстакададаги етакчилар ўз ўринларини бўшатиб қўйишига олиб келмоқда.

Келгусида Буюк Британия автомобил бозорида мазкур тенденция янада кучайиши ва рақобат янада шафқатсиз тус олиши кутилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг муваффақияти бошқа халқаро компанияларни ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади.

Автомобил бозориХитой автомобиллариБуюк БританияАвторейтингЯнги машиналар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаКеча, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин