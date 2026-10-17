Громкий инцидент в Индонезии: «невеста», на которой женился мужчина, оказалась парнем

·96·Мир
Громкий инцидент в Индонезии: «невеста», на которой женился мужчина, оказалась парнем

В Индонезии необычный случай привлек внимание общественности и вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Сообщается, что 26-летний парень около года состоял в отношениях с человеком, с которым познакомился в интернете и который представился как Адинда.

Виртуальное знакомство со временем переросло в нечто серьезное. Поверив в их отношения, парень в конце концов решил создать с ней семью. Однако после бракосочетания некоторые обстоятельства начали вызывать у него подозрения. Данное происшествие усилило споры вокруг знакомств в интернете, взаимного доверия в отношениях и вопросов подтверждения личности. В сообщениях также отмечается, что дело было передано в правоохранительные органы.

Дополнительной информации о деталях происшествия и реакции официальных ведомств пока не приводится.

Сообщается, что супруга почти 12 дней избегала физической близости. Кроме того, она возражала против встреч парня со своими собственными родственниками. Эти действия побудили парня внести ясность в ситуацию.

Позже, по результатам проведенного расследования, выяснилось, что человек, на котором женился парень, на самом деле оказался мужчиной.

АдиндаИнтернет-знакомстваИндонезияПравоохранительные органы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Невеста отменила свадьбу и в тот же день вышла замуж за другогоНевеста отменила свадьбу и в тот же день вышла замуж за другого28 июля 22:20В Китае на свадьбе сына женщина узнала, что невеста — ее пропавшая много лет назад дочьВ Китае на свадьбе сына женщина узнала, что невеста — ее пропавшая много лет назад дочь2 августа 17:23Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверятьНевесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять9 сентября 19:13Иранская невеста удивила соцсети, попросив в качестве махра не золото, а 313 бесплатных операцийИранская невеста удивила соцсети, попросив в качестве махра не золото, а 313 бесплатных операций23 июля 15:13Необычная свадьба в Газе: невесту привезли на погрузчикеНеобычная свадьба в Газе: невесту привезли на погрузчике20 мая 09:14Жених упал в обморок, увидев невесту: неожиданный случай на свадьбе (видео)Жених упал в обморок, увидев невесту: неожиданный случай на свадьбе (видео)22 июня 11:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель