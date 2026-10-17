Громкий инцидент в Индонезии: «невеста», на которой женился мужчина, оказалась парнем

В Индонезии необычный случай привлек внимание общественности и вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Сообщается, что 26-летний парень около года состоял в отношениях с человеком, с которым познакомился в интернете и который представился как Адинда.

Виртуальное знакомство со временем переросло в нечто серьезное. Поверив в их отношения, парень в конце концов решил создать с ней семью. Однако после бракосочетания некоторые обстоятельства начали вызывать у него подозрения. Данное происшествие усилило споры вокруг знакомств в интернете, взаимного доверия в отношениях и вопросов подтверждения личности. В сообщениях также отмечается, что дело было передано в правоохранительные органы.

Дополнительной информации о деталях происшествия и реакции официальных ведомств пока не приводится.

Сообщается, что супруга почти 12 дней избегала физической близости. Кроме того, она возражала против встреч парня со своими собственными родственниками. Эти действия побудили парня внести ясность в ситуацию.

Позже, по результатам проведенного расследования, выяснилось, что человек, на котором женился парень, на самом деле оказался мужчиной.