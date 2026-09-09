Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять

·105·Мир
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять

Свадьба популярного в социальных сетях дизайнера одежды и предпринимательницы Чаалы Оз и блогера Мехмета Фатиха Танчалана, известного по прозвищу «Ванский Черный Хайдар», в турецком городе Ван оказалась в центре внимания из-за огромного количества золота и денег.

Правоохранительные органы Турции начали проверку дорогих вещей и наличных денег, преподнесенных молодоженам на свадьбе. Сообщается, что на невесту было надето 52 килограмма золота, а жениху подарили 44 миллиона турецких лир. Об этом сообщает «Хаберлер».

Отмечается, что свадьба состоялась 6 сентября текущего года в районе Тушба города Ван. На церемонии руки невесты были усыпаны огромным количеством золотых браслетов. Когда браслеты перестали помещаться на руках, их оставшуюся часть нанизали на толстую цепь и повесили невесте на шею.

Золото, различные ювелирные изделия, иностранная валюта и турецкие лиры, подаренные во время свадьбы, привлекли внимание правоохранителей. В частности, проверяется вопрос о том, соответствуют ли преподнесенные молодоженам золото и деньги их официальным доходам.

Кроме того, без внимания не осталось и происхождение этих драгоценных золотых изделий. Этим вопросом занимается Совет по расследованию финансовых преступлений Турции — МАСАК.

Жених также был арестован по другому делу

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять

Имя Мехмета Фатиха Танчалана упоминалось не только в связи с расследованием этой свадьбы, но и в рамках другого уголовного дела.

Ему предъявлены обвинения в оскорблении государства и государственных организаций, а также в легализации доходов, полученных преступным путем. По решению суда Танчалан был арестован.

Блогер же отверг предъявленные ему обвинения. По его утверждению, большая часть расходов на свадьбу и помолвку была покрыта за счет рекламных и спонсорских соглашений.

Танчалан также заявил, что часть золота, продемонстрированного на свадьбе, не является личной собственностью. По его словам, некоторые из них были временно взяты у ювелиров.

В настоящее время правоохранительные органы Турции проверяют происхождение 52 килограммов золота, 44 миллионов турецких лир и других ценностей, подаренных на свадьбе, а также их соответствие доходам молодоженов. По данному факту МАСАК также ведет соответствующее расследование.

СвадьбаЗолотоМехмет Фатих ТанчаланТурцияМасакФинансовые преступленияБлогер
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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