В Индонезии необычное выступление во время музыкального мероприятия едва не закончилось трагедией. Артист, вышедший на сцену с огромным питоном на плечах, во время шоу оказался в тисках змеи.

На видеозаписи инцидента видно, как питон обвился вокруг шеи и пояса артиста, начиная сжимать его все сильнее. В результате исполнитель потерял равновесие и упал назад — на барабаны. В то время как он пытался выбраться из хватки змеи, музыканты и организаторы мероприятия поспешили на помощь, пытаясь отделить питона от его тела.

К счастью, инцидент обошелся без серьезных травм. Придя в себя, артист продолжил концерт.

Однако происшествие вызвало в социальных сетях дискуссии о вопросах безопасности. Многие пользователи поставили под сомнение безопасность использования диких животных в подобных представлениях.

В ходе обсуждений также вспомнили трагедию, произошедшую в 2016 году в Индонезии с певицей Ирмой Буле, выступавшей на сцене. Она скончалась в результате укуса королевской кобры во время своего номера. По этой причине некоторые призывают запретить использование ядовитых или опасных диких животных на развлекательных мероприятиях.