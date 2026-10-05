В Турции находившийся в розыске мужчина восемь лет скрывался в женском образе

·85·Мир
В Турции находившийся в розыске мужчина восемь лет скрывался в женском образе

Правоохранительные органы Турции задержали заключенного, находившегося в розыске в течение восьми лет. После побега из тюрьмы он кардинально изменил свою внешность, превратившись в женщину, и пользовался удостоверением личности своей сестры.

Согласно сообщениям СМИ, эта история началась в 2018 году. В то время Тугрул Башар был осужден по трем делам, связанным с кражей и выдачей себя за должностное лицо, и приговорен к трем годам лишения свободы. Однако он сбежал до того, как успел отбыть наказание.

За годы бегов Башар очень серьезно изменил свою внешность. Из-за этого следователям было крайне сложно опознать его по старым фотографиям, хранящимся в архивах полиции.

После того как привычные поисковые мероприятия, направленные на его обнаружение по внешности, неоднократно не приносили результатов, правоохранительные органы изменили подход. Следователи стали уделять больше внимания изучению его образа жизни, передвижений, привычек и других личных данных, чем его внешнему виду.

Выяснилось, что Башар не ограничился изменением внешности. В период скрывания он принял женский облик и во время передвижений по Стамбулу пользовался официальным удостоверением личности своей сестры.

Сообщается, что он предъявлял этот документ как свой даже на полицейских блокпостах. Таким образом он пытался скрыть свою истинную личность и оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.

Однако его тщательно продуманный план неожиданно начал рушиться из-за покупок, совершенных по банковским картам, принадлежащим его сестре. Следователи выяснили, что в тот момент сестра находилась за пределами страны. Поэтому операции по ее картам вызвали подозрения и стали поводом для дополнительной проверки.

Наблюдение со стороны полиции в итоге привело по одному из адресов в стамбульском районе Кадикёй. Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в этом районе и выявили Башара, находившегося в розыске восемь лет.

На этот раз изменение внешности и использование документов другого человека не помогли ему скрыть свою реальную личность. Полиция сняла его отпечатки пальцев и сравнила с имеющимися в базе данных следами.

В результате проверки было подтверждено, что задержанным является именно Тугрул Башар, находившийся в розыске с 2018 года.

Таким образом, проверка по отпечаткам пальцев поставила точку в восьмилетних поисках. Данный инцидент фиксируется как необычное дело, связанное с беглецом, который долгое время скрывался путем изменения внешности и использования личных документов другого человека.

Тугрул БашарСтамбулПаспорт сестрыБегство
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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