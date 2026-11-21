Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует факт возможной кибератаки на Национальный центр криминальной информации (НКИК) — важную базу данных, используемую правоохранительными органами. Существуют опасения, что хакеры могли проникнуть в систему и изменить хранящиеся в ней данные.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. На данный момент точные масштабы кибератаки, её последствия и степень ущерба, нанесенного базе данных, неизвестны.

Речь идет о системе НКИК, которая имеет критическое значение для правоохранительных органов США и обеспечивает обмен информацией по всей стране.

Почему база данных НКИК важна?

Национальный центр криминальной информации (НКИК) является одной из основных систем, обеспечивающих обмен данными между правоохранительными органами различных уровней в США. За его работу отвечает Федеральное бюро расследований.

Бывший сотрудник ФБР в интервью CNN объяснил значимость базы данных, подчеркнув, что сотрудники правоохранительных органов пользуются ею ежедневно.

Через эту систему полиция и другие правоохранительные органы имеют возможность:

устанавливать личности разыскиваемых преступников;

проверять наличие ордеров на арест;

получать информацию, необходимую для правоохранительной деятельности;

обмениваться данными, непосредственно касающимися общественной безопасности.

Поэтому любая проблема с кибербезопасностью этой базы может повлиять не только на техническую сторону, но и на повседневную работу правоохранительных органов.

Хакеры могли изменить данные

Источник CNN отмечает, что самая серьезная обеспокоенность в связи с возможной кибератакой заключается в том, что хакеры могли не просто получить доступ к базе данных, но и изменить содержащуюся в ней информацию.

Если данные были изменены, это может повлиять на достоверность информации о разыскиваемых лицах, ордерах на арест или других важных сведениях, используемых правоохранительными органами.

Однако пока это рассматривается лишь как вероятность. Официально не подтверждено, что хакеры действительно изменили данные или воспользовались ими.

Также не установлено, когда именно была совершена кибератака. По данным CNN, факт возможного взлома был обнаружен несколько дней назад.

ФБР пока не дает комментариев

CNN запросил комментарий у Федерального бюро расследований по поводу этого сообщения, однако ведомство не ответило на запрос телеканала.

Интересно, что 19 ноября директор ФБР Кэш Пател публично хвалил успехи ведомства в сфере кибербезопасности.

Вместе с тем, это не первая проблема с кибербезопасностью, зафиксированная в последние месяцы в системах ФБР.

Системы ФБР и раньше подвергались кибератакам

В сентябре текущего года появились сообщения о том, что хакерская группа ШинйХунтерс получила доступ к медицинским данным сотрудников ФБР.

Эти случаи делают вопрос безопасности информационных систем, используемых правоохранительными органами США, еще более актуальным.

Результаты расследования возможной кибератаки на базу данных НКИК, точный масштаб инцидента и вопрос о том, были ли изменены данные в системе, пока не разглашаются.