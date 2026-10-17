В аэропорту Германии в чемодане мексиканца обнаружили 92 змеи и ящерицы

В германском аэропорту Кельн-Бонн был выявлен необычный инцидент. Сотрудники таможни при досмотре чемодана 45-летнего гражданина Мексики обнаружили в общей сложности 92 рептилии. Среди них было 37 змей и 55 ящериц.

Сообщается, что мужчина был остановлен после того, как вызвал подозрения у таможенников. После того как выяснилось, что он находится под воздействием кокаина, его багаж был тщательно осмотрен.

В ходе проверки выяснилось, что животные были спрятаны в бутылках из-под шампуня и крема, других пластиковых емкостях, а также в носках. Отмечается, что среди найденных пресмыкающихся были гремучие змеи и игуаны.

Данный случай в очередной раз привлек внимание к проблемам незаконной транспортировки животных в аэропортах и обеспечению безопасности представителей дикой природы. Дополнительной информации о дальнейшей судьбе животных и принятых мерах в связи с инцидентом предоставлено не было.