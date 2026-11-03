Британец, 28 лет путешествовавший по миру пешком, наконец вернулся домой

Британец Карл Бушби осуществил свою мечту — обойти весь мир пешком за 28 лет. Завершив путешествие, начатое в 1998 году, 2 ноября 2026 года он вернулся домой в английский город Халл.

Карл Бушби отправился в путь 1 ноября 1998 года из чилийского города Пунта-Аренас. Его целью было обогнуть земной шар, не пользуясь транспортными средствами, и вернуться домой только после полного завершения маршрута. За это время он преодолел около 50 тысяч километров через четыре континента и 30 стран.

В ходе своего приключения путешественник пересек замерзший Берингов пролив, прошел через территории России, Азии и Европы. Также в 2024 году он за 31 день пересек Каспийское море, а в октябре 2026 года переплыл пролив Ла-Манш. Последний заплыв занял три дня.

Завершение путешествия Карла неоднократно откладывалось из-за различных трудностей, включая визовые проблемы, погодные условия, финансовые препятствия и пандемию. Экспедиция, которая изначально должна была продлиться около 12 лет, в итоге растянулась на 28 лет.

Наконец, 2 ноября он прибыл в родной город. Карла встречали его мать Анджела, 36-летний сын Адам и 12-летний внук, которого он до этого момента ни разу не видел. Трогательные моменты встречи путешественника с матерью попали в объективы СМИ.

Отвечая на вопрос о том, чем он планирует заниматься после 28-летнего путешествия, Карл сказал, что пока у него нет четких планов. Однако о его странствиях снимается документальный фильм, также он планирует написать книгу и проводить встречи.