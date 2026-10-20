Зачем японские ученые превратили коров в зебр?

Японские исследователи выяснили, что коров можно защитить от кровососущих мух, нарисовав на их телах белые полосы, напоминающие зебру. Авторы этого необычного исследования были удостоены шутливой Шнобелевской премии.

Шнобелевская премия — это особая награда, учрежденная для поощрения научных достижений, которые сначала вызывают улыбку, а затем заставляют задуматься. Она может показаться простой пародией или шуткой, однако для ее получения также требуются реальные научные исследования и эксперименты.

Одна из премий этого года была присуждена ученым из Сельскохозяйственного исследовательского центра префектуры Айти в Японии. Они нанесли на коров белую краску на водной основе, чтобы придать им сходство с зебрами, и проверили эффективность этого метода.

В ходе эксперимента количество кровососущих мух на коровах с белыми полосами значительно сократилось по сравнению с другими группами. По сравнению с коровами, на которых были нарисованы черные полосы или которые вообще не были покрашены, количество мух, садившихся на животных с белыми полосами, уменьшилось до 50 процентов.

Может ли обычная краска решить проблему в животноводстве?

Кровососущие мухи считаются одними из самых вредных насекомых для крупного рогатого скота. Они мешают животным пастись и питаться, а также вызывают у них сильный стресс.

В результате у мясного скота замедляется набор веса, а у молочных коров снижается продуктивность. Поэтому фермеры используют различные инсектициды, то есть химические средства против насекомых, чтобы защитить скот.

Однако массовое применение таких средств может породить и другие проблемы. В частности, может развиться устойчивость насекомых к химикатам, а также возрасти риск загрязнения мяса и молочных продуктов вредными веществами.

Метод, предложенный японскими учеными, может помочь снизить потребность в химических средствах. Если удастся отпугивать мух от животных с помощью белых полос, это вполне может стать простым и относительно недорогим альтернативным решением для фермеров.

Ученые вдохновились зебрами

Работа японских исследователей также опирается на предыдущие изыскания международной группы ученых из Венгрии, Испании, Швеции и Швейцарии. В этих исследованиях было обнаружено, что на белых лошадей кровососущие мухи садятся реже, чем на лошадей темного окраса.

Точная причина этого различия пока не получила полного объяснения. Однако, поскольку результаты оказались достаточно значительными, ученые решили изучить эту тему более глубоко. Японские специалисты же проверили, можно ли наблюдать аналогичный эффект и у коров.

Тем не менее, для широкого внедрения этого метода в фермерских хозяйствах все еще существуют определенные препятствия. Краска на водной основе смывается через несколько недель. Это значит, что коров придется регулярно перекрашивать, что требует дополнительного времени и затрат.

Поэтому ученым предстоит найти более безопасное для животных и удобное для фермеров решение, которое позволит надолго сохранить узор, похожий на зебриный.

Пока эта проблема не решена, вряд ли стоит ожидать массового появления на пастбищах коров, похожих на зебр. Но этот кажущийся забавным эксперимент может стать важным научным направлением для разработки новых методов борьбы с насекомыми в животноводстве.