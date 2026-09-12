Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухи



Исследователи из Университета Райса в Хьюстоне (США) продемонстрировали метод дистанционного управления плодовыми мушками — дрозофилами — путем воздействия на их мозг. В ходе эксперимента при отправке команд определенным нейронам в мозге мух насекомые выполняли нужное движение всего за одну секунду. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Натуре Материалс.

В ходе эксперимента ученые внедрили в мозг мух наночастицы оксида железа, которые нагреваются под воздействием магнитного поля. Таким образом был изменен их ген. Исследование проводилось в специально оборудованной камере. Под ней был установлен электромагнит, а в верхней части — видеокамера.

Для управления мухами исследователи использовали ионный канал, чувствительный к скорости изменения температуры в нейронах. Когда мухи двигались и ползали внутри камеры, магнитное поле изменялось. В результате внедренные в мозг наночастицы нагревались и активировали необходимые нейроны.

Видеокамера зафиксировала, что через полсекунды после подачи магнитного сигнала генетически модифицированные мухи частично расправили крылья. Специалисты расценивают это движение как брачный сигнал, обычно свойственный данным существам.

Автор исследования Джейкоб Робинсон подчеркнул, что этот результат является важным шагом в области нейротехнологий.

«Дистанционное управление выбранными нейронными цепями с помощью магнитных полей является главной целью нейротехнологий. Наша работа стала важным шагом вперед в изучении мозга», — отметил он.

В настоящее время команда работает над методами восстановления зрения у людей путем дистанционной стимуляции мозга. Авторы надеются, что данная технология, позволяющая точно активировать определенные участки мозга, в будущем может стать основой для лечения многих заболеваний, в том числе неврологических расстройств, без хирургического вмешательства.

Кроме того, эта технология может помочь в создании беспроводных наушников, обеспечивающих прямую связь между мозгом и компьютером. По словам ученых, чтобы такие устройства приблизились к точности естественных сигналов мозга, требуется сократить время отклика до нескольких сотых долей секунды.