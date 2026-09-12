Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухи

·62·Мир
Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухи


Исследователи из Университета Райса в Хьюстоне (США) продемонстрировали метод дистанционного управления плодовыми мушками — дрозофилами — путем воздействия на их мозг. В ходе эксперимента при отправке команд определенным нейронам в мозге мух насекомые выполняли нужное движение всего за одну секунду. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Натуре Материалс.

В ходе эксперимента ученые внедрили в мозг мух наночастицы оксида железа, которые нагреваются под воздействием магнитного поля. Таким образом был изменен их ген. Исследование проводилось в специально оборудованной камере. Под ней был установлен электромагнит, а в верхней части — видеокамера.

Для управления мухами исследователи использовали ионный канал, чувствительный к скорости изменения температуры в нейронах. Когда мухи двигались и ползали внутри камеры, магнитное поле изменялось. В результате внедренные в мозг наночастицы нагревались и активировали необходимые нейроны.

Видеокамера зафиксировала, что через полсекунды после подачи магнитного сигнала генетически модифицированные мухи частично расправили крылья. Специалисты расценивают это движение как брачный сигнал, обычно свойственный данным существам.

Автор исследования Джейкоб Робинсон подчеркнул, что этот результат является важным шагом в области нейротехнологий.

«Дистанционное управление выбранными нейронными цепями с помощью магнитных полей является главной целью нейротехнологий. Наша работа стала важным шагом вперед в изучении мозга», — отметил он.

В настоящее время команда работает над методами восстановления зрения у людей путем дистанционной стимуляции мозга. Авторы надеются, что данная технология, позволяющая точно активировать определенные участки мозга, в будущем может стать основой для лечения многих заболеваний, в том числе неврологических расстройств, без хирургического вмешательства.

Кроме того, эта технология может помочь в создании беспроводных наушников, обеспечивающих прямую связь между мозгом и компьютером. По словам ученых, чтобы такие устройства приблизились к точности естественных сигналов мозга, требуется сократить время отклика до нескольких сотых долей секунды.

Райс университетиМагнит майдониНейротехнологияМияни масофадан бошқариш
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

68-летний альпинист погиб в горах: его тело найдено68-летний альпинист погиб в горах: его тело найденоСегодня, 12:34Лжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыЛжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыСегодня, 12:00«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникам«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникамСегодня, 10:14«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?Сегодня, 09:30Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Сегодня, 08:30Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...Сегодня, 07:01
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами