В Англси восемь коров, упавших со скал и застрявших на каменистом участке у воды, были выведены в безопасное место благодаря усилиям спасателей и местного рыбака. Животных по очереди вытащили к берегу, привязав к лодке.

Скот принадлежал фермеру Хью Ричардсу. Спасательная операция началась во вторник, 22 сентября, в 11:30. Рыбак Рис Уоннакотт заметил коров под скалами накануне вечером и сообщил об этом в береговую охрану.

Однако из-за темноты спасти коров в районе Элленс-Уэлл, недалеко от Англа, не удалось. Поэтому на следующий день спасатели снова собрались и разработали план операции.

Как сообщает Нид То Кнов, к спасательным работам были привлечены РНЛИ, патруль порта Милфорд-Хейвен и рыболовецкая лодка Риса Уоннакотт.

Как сообщил представитель Англе Лифебоат РНЛИ, 22 сентября в 11:30 экипаж совместно с патрулем порта Милфорд-Хейвен направился на место происшествия для оказания помощи местным фермерам и рыболовецкой лодке, пытавшимся спасти восемь коров со скал.

Спасательная лодка вскоре прибыла на место происшествия. После этого ее специальная небольшая надувная лодка была спущена на воду. Местные фермеры и необходимое оборудование были доставлены к скале, где застряли коровы.

В то время как уровень воды поднимался, животных постепенно направили к кромке воды и закрепили специальными веревками. Затем коров по очереди спустили в воду и провели в сторону Энгл-Пойнта.

Там животных вывели на пляж. Спасательная операция завершилась к 14:45, и все восемь коров были благополучно выведены на берег.

Фермер Хью Ричардс рассказал, что процесс спасения был довольно сложным из-за каменистой и скалистой местности. Спасатели надели на коров специально снаряженные ремни, чтобы их головы не оставались под водой, и осторожно направили животных на сушу.

По его словам, работы по возвращению коров на берег продолжались около полутора часов.

Рыбак Рис Уоннакотт, участвовавший в спасении, рассказал, что процесс был очень тревожным. По его словам, из-за риска причинить вред животным во время вывода их из воды, коров приходилось вести очень осторожно.

Фермер выразил благодарность всем специалистам, участвовавшим в спасении. Он отдельно поблагодарил Риса Уоннакотта, экипаж спасательной лодки и сотрудников портового патруля.

Все коровы были благополучно выведены на берег. Сообщается, что у животных были небольшие царапины и синяки в результате падения со скалы, но общее состояние хорошее.

Фермер подчеркнул, что спасательная операция завершилась успешно и весь скот остался жив.