Водители до сих пор пользуются рухнувшим в 2023 году мостом

В Греции мост, обрушившийся в результате наводнения, до сих пор не отремонтирован. Несмотря на это, водители продолжают ездить по опасному сооружению.

Мост Палеопиргос, расположенный в греческом регионе Фессалия, был официально признан рухнувшим в 2023 году. Однако, несмотря на прошедшие годы, местные водители не перестали им пользоваться. Хотя некоторые части моста серьезно повреждены, а его центральная часть прогнулась практически до уровня воды, отдельные автомобилисты продолжают пересекать этот путь.

В сентябре 2023 года шторм «Даниэль» охватил территории Греции, Болгарии и Турции. Проливные дожди и исторические наводнения унесли жизни тысяч людей и нанесли ущерб на миллиарды долларов. Стихийное бедствие также нанесло серьезный урон объектам критической инфраструктуры.

Особенно сильно от шторма пострадал греческий регион Фессалия. В результате мощных паводков 79 мостов в регионе оказались непригодными для использования. Среди поврежденных сооружений был и мост Палеопиргос. Не выдержав мощного давления водных потоков, центральная часть моста прогнулась, что привело к обрушению конструкции.

Несмотря на аварийное состояние моста, водители ездят по нему

Мост Палеопиргос соединяет прибрежные населенные пункты в муниципалитетах Темпи и Агия. Поэтому он считается одним из важных транспортных маршрутов для местных жителей. Однако сегодня состояние моста вызывает тревогу: его середина просела, а центральная часть прогнулась настолько, что до протекающей внизу реки Пиньос осталось всего несколько сантиметров.

Такое состояние сооружения ставит под серьезное сомнение его безопасность. Тем не менее, некоторые водители рискуют и продолжают переезжать по мосту.

Согласно официальным данным, мост Палеопиргос считается обрушившимся в 2023 году и с тех пор закрыт для движения транспорта. Однако, что интересно, мост не был полностью перекрыт, а ремонтные работы не проводились. В результате водители, игнорирующие знаки о запрете проезда из соображений безопасности, до сих пор имеют возможность пользоваться сооружением.

Кадры с дрона запечатлели опасную поездку

На видео, снятом с помощью дрона изданием Лариссанет Даилй Невспапер, запечатлен проезд автомобиля Ford Ranger по поврежденному мосту. На кадрах видно, как машина движется крайне осторожно, словно преодолевая сложные препятствия, и в конце концов добирается с одного берега моста на другой.

По словам местных жителей, многие водители предпочитают пользоваться этой опасной дорогой. Главная причина — значительно большая протяженность альтернативного маршрута. Движение в объезд требует от них дополнительных затрат времени и топлива. Поэтому вместо того, чтобы выбирать более длинный путь, некоторые автомобилисты предпочитают переезжать через рухнувший мост.

Однако стремление сэкономить время и топливо не устраняет риски, связанные с использованием поврежденного сооружения. Поскольку центральная часть моста просела, а его конструкция получила серьезные повреждения, переезд через него представляет огромный риск для автомобилистов.

Туристов также направляют к рухнувшему мосту

Еще один примечательный аспект ситуации заключается в том, что, по имеющимся данным, некоторым туристам при построении маршрута тоже рекомендуют ехать именно через этот мост. Лишь приближаясь к пункту назначения, они замечают предупреждающие знаки и понимают, что проезд запрещен. В результате туристам приходится возвращаться назад или рисковать, переезжая через опасный мост.

Ситуация с мостом Палеопиргос показывает, насколько важно восстанавливать объекты инфраструктуры и обеспечивать безопасность после стихийных бедствий. Тот факт, что люди до сих пор пользуются сооружением, которое официально закрыто для движения, но при этом не полностью перекрыто и не отремонтировано, еще больше усугубляет проблему.