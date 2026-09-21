Проходит и под морем: гигантский 55-километровый мост Китая (фото)

·67·Мир
Проходит и под морем: гигантский 55-километровый мост Китая (фото)

Мост Гонконг–Чжухай–Макао в Китае считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов, построенных над морем. Эта мосто-туннельная система общей протяженностью 55 километров соединяет города Гонконг, Чжухай и Макао. Согласно официальным данным, это самая длинная в мире мосто-туннельная морская транзитная система.

В общую 55-километровую протяженность сооружения входят соединительная дорога Гонконга, основной мост длиной 29,6 километра, а также соединительная дорога Чжухая. Путь длиной примерно 42 километра от порта Гонконга до портов Чжухая и Макао можно преодолеть на автомобиле примерно за 40 минут.

Одна из самых примечательных особенностей моста заключается в том, что часть его проходит под водой. В систему основного моста также входит подводный туннель длиной 6,7 километра. Туннель проложен по морскому дну, а его самая глубокая точка расположена на глубине 46 метров от уровня моря.

Dengiz o‘rtasidagi sun'iy orolda joylashgan avtomobil yo‘li va tunnel kirishi.

Для соединения подводного туннеля с мостом были построены два искусственных острова. Туннель состоит из 33 крупных подводных сегментов, каждый из которых имеет длину 180 метров, ширину 38 метров и высоту 11 метров. Их вес составляет около 80 тысяч тонн.

Dengiz ustidan o‘tgan uzun ko‘prik, uzoqdagi orollar va shahar manzarasi.

Основная мосто-туннельная часть проекта изначально оценивалась в 38,1 миллиарда юаней. В процессе строительства расходы выросли, и впоследствии утвержденная смета основного моста достигла почти 48,1 миллиарда юаней. Общая же стоимость проекта в итоге составила около 127 миллиардов юаней, или примерно 19,1 миллиарда долларов.

Dengiz ustidan o‘tgan ko‘p polosali egri ko‘prik va yashil tepaliklar.

При строительстве моста Гонконг–Чжухай–Макао были использованы сложные инженерные решения. Его основной мост, искусственные острова и подводный туннель вместе образуют огромную транспортную систему, соединяющую три крупных региона через море.

Gonkong-Chjuxay-Makao ko‘prigi ustidagi yirik nazorat-o‘tish punkti va uzoq yo‘l.
Мост Гонконг–Чжухай–МакаоПодводный туннельИнфраструктурные проекты КитаяПорты Чжухай–Макао
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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