Проходит и под морем: гигантский 55-километровый мост Китая (фото)

Мост Гонконг–Чжухай–Макао в Китае считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов, построенных над морем. Эта мосто-туннельная система общей протяженностью 55 километров соединяет города Гонконг, Чжухай и Макао. Согласно официальным данным, это самая длинная в мире мосто-туннельная морская транзитная система.

В общую 55-километровую протяженность сооружения входят соединительная дорога Гонконга, основной мост длиной 29,6 километра, а также соединительная дорога Чжухая. Путь длиной примерно 42 километра от порта Гонконга до портов Чжухая и Макао можно преодолеть на автомобиле примерно за 40 минут.

Одна из самых примечательных особенностей моста заключается в том, что часть его проходит под водой. В систему основного моста также входит подводный туннель длиной 6,7 километра. Туннель проложен по морскому дну, а его самая глубокая точка расположена на глубине 46 метров от уровня моря.

Для соединения подводного туннеля с мостом были построены два искусственных острова. Туннель состоит из 33 крупных подводных сегментов, каждый из которых имеет длину 180 метров, ширину 38 метров и высоту 11 метров. Их вес составляет около 80 тысяч тонн.

Основная мосто-туннельная часть проекта изначально оценивалась в 38,1 миллиарда юаней. В процессе строительства расходы выросли, и впоследствии утвержденная смета основного моста достигла почти 48,1 миллиарда юаней. Общая же стоимость проекта в итоге составила около 127 миллиардов юаней, или примерно 19,1 миллиарда долларов.

При строительстве моста Гонконг–Чжухай–Макао были использованы сложные инженерные решения. Его основной мост, искусственные острова и подводный туннель вместе образуют огромную транспортную систему, соединяющую три крупных региона через море.