Мост стоимостью 724 тыс. долларов чуть не рухнул во время церемонии открытия

В Индонезии церемония открытия новопостроенного подвесного моста чуть не закончилась неожиданным происшествием.

Инцидент произошел в деревне Маргачинта округа Пангандарон. Опасная ситуация наблюдалась во время официального открытия подвесного моста «Понгпет», на строительство которого было потрачено около 724 тыс. долларов.

В церемонии приняли участие представители местных властей, военные и другие гости. В один момент на мост длиной почти 60 метров поднялись десятки людей.

В это время опорный трос моста выскочил из места крепления, и сооружение резко накренилось на один бок. Непредвиденная ситуация вызвала панику среди находившихся на мосту людей.

Люди попытались немедленно сойти с моста. Из-за спешки несколько человек упали и получили легкие травмы.

Сообщается, что сооружение не рухнуло полностью, так как основная опорная конструкция моста не была повреждена.

Тот факт, что дорогостоящий мост пришел в такое состояние еще до того, как был полностью сдан в эксплуатацию, вызвал большой интерес в социальных сетях.