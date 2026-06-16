Binance может лишиться лицензии на деятельность в Евросоюзе

·2·Мир
Binance может лишиться лицензии на деятельность в Евросоюзе

В мире крипторынка и цифровых активов появилась неожиданная новость, вызвавшая серьезную обеспокоенность и бурные дискуссии. Крупнейшая и самая популярная в мире криптовалютная биржа Binance рискует полностью лишиться права официально обслуживать миллионы клиентов на территории Европейского Союза с июля этого года. Согласно заявлению авторитетного агентства Reuters, основанному на данных осведомленных источников, официальная заявка криптогиганта на получение соответствующей лицензии на деятельность может быть отклонена европейскими регуляторами.

Правила MiCA: новый порядок на европейском цифровом рынке

В соответствии с новыми строгими законодательными требованиями Европейского Союза, введенными для регулирования оборота криптоактивов в экономическом пространстве Старого Света, все криптовалютные компании для законного продолжения своей деятельности в Европе должны до конца июня этого года MiCA (Markets in Crypto-Assets) получить специальную и крайне важную лицензию под названием MiCA. Для обеспечения выполнения этого требования Binance представила соответствующие документы государственному регулятору по надзору за рынком Греции. Однако источники Reuters сообщают, что именно официальные лица в Афинах могут отклонить эту заявку. Примечательно, что агентство не уточнило истинных причин такого возможного отрицательного решения и не раскрыло деталей.

В следующей таблице специального экономического и крипторыночного анализа вы можете подробно ознакомиться с текущей ситуацией вокруг Binance и официальной позицией сторон:

Новое регулирующее законодательство

Срок получения лицензии

Государственный орган, куда подана заявка

Инсайд агентства Reuters

Официальная позиция надзорного органа и биржи Binance

🇪🇺 MiCA


(новый регламент Евросоюза по криптоактивам)

До конца июня


(строго установленный срок)

Комиссия по рынку капитала Греции


(официальный регулятор Афин)

Разрешение на обслуживание клиентов в ЕС с июля может быть отклонено

Комиссия Греции: Отказалась давать комментарии.


Руководство Binance: Заявило, что заявка соответствует требованиям, официального отказа не поступало.

Противоречия сторон: кто прав?

По поводу сложившейся спорной ситуации Комиссия по рынку капитала Греции пока категорически отказалась давать какие-либо официальные комментарии или структурированные ответы средствам массовой информации. Это лишь усиливает подозрения в кулуарах.

В свою очередь, руководство платформы Binance оперативно обозначило свою позицию в ответ на тревожные новости. Представители биржи решительно подчеркнули, что, согласно имеющимся внутренним данным, правительство Греции уже успешно завершило процесс рассмотрения заявки. Также было отмечено, что документы полностью соответствуют всем требованиям и условиям получения лицензии MiCA. «Мы не получали от греческой стороны никаких официальных уведомлений или заявлений об обратном», — говорится в сообщении компании. Очевидно, что в криптоиндустрии до осени могут продолжаться серьезные юридические баталии.

Мнение криптоаналитиков:

Европейский рынок является одним из самых стратегических и прибыльных регионов для данной биржи. Если проблемы вокруг лицензии MiCA станут реальностью и Binance будет вынуждена покинуть Европу, это может нанести серьезный удар по курсам цифровых валют и общей активности трейдеров. Однако Binance выглядит полностью готовой защищать свой законный статус.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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