В Афганистане отец 58 детей испытывает трудности с содержанием семьи

·129·Мир
В Афганистане отец 58 детей испытывает трудности с содержанием семьи

Мухаммад Садык, проживающий в провинции Урузган в Афганистане, стал отцом 58 детей от четырех жен. Однако ему нелегко материально обеспечивать большую семью, снабжать детей продовольствием и создавать условия для их получения образования.

По сообщению BBC, 57-летний Мухаммад Садык работает на предприятии, занимающемся торговлей автомобилями. По его словам, при продаже машины он получает примерно 1 000 афгани. Этого недостаточно для покрытия всех потребностей большой семьи. По этой причине некоторые из его детей собирают бумагу и пластик, чтобы помочь семье.

В семье обычно готовят еду два раза в день. Условия жизни тоже довольно тяжелые: иногда шестерым-семерым человекам приходится спать под одним тонким одеялом.

Loy va toshli g‘orda turli xil ro‘zg‘or buyumlari va qoplar tutun ichida yotibdi.

Мухаммад Садык рассказал, что пытался дать образование всем своим детям, но на это тоже не хватает средств. Он сообщил, что из-за того, что не всегда может вспомнить имена своих детей, он часто зовет их просто «мой сын» или «ребенок».

Отец говорит, что связывает рождение большого количества детей со своими религиозными убеждениями. В настоящее время его главное желание — чтобы его дети получили образование, а в семье было достаточно еды. В связи с этим он обратился за помощью к правительству, благотворительным организациям и предпринимателям.

Eshiklari matolar bilan to‘silgan qadimiy loydan yasalgan uylar qatori.
Мухаммад Садыкпровинция УрузганАфганистанобразование детей
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Талибан запретил чиновникам использовать смартфоныТалибан запретил чиновникам использовать смартфоны9 июня 19:16В Китае родителей лишили прав после того, как они оставили дочь няне на 13 летВ Китае родителей лишили прав после того, как они оставили дочь няне на 13 лет22 сентября 10:21В Афганистане семьи вынуждены продавать дочерей из-за голодаВ Афганистане семьи вынуждены продавать дочерей из-за голода21 мая 17:35В Афганистане 2,4 миллиона девочек лишены возможности получать образование: предупреждение ЮНЕСКОВ Афганистане 2,4 миллиона девочек лишены возможности получать образование: предупреждение ЮНЕСКО13 августа 09:01«Если я продам свою дочь, я смогу кормить семью четыре года» — афганский отец«Если я продам свою дочь, я смогу кормить семью четыре года» — афганский отец21 мая 16:34В Афганистане отец в течение 10 лет представлял свою дочь окружающим как мальчикаВ Афганистане отец в течение 10 лет представлял свою дочь окружающим как мальчика7 августа 05:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов