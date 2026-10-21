В Афганистане отец 58 детей испытывает трудности с содержанием семьи

Мухаммад Садык, проживающий в провинции Урузган в Афганистане, стал отцом 58 детей от четырех жен. Однако ему нелегко материально обеспечивать большую семью, снабжать детей продовольствием и создавать условия для их получения образования.

По сообщению BBC, 57-летний Мухаммад Садык работает на предприятии, занимающемся торговлей автомобилями. По его словам, при продаже машины он получает примерно 1 000 афгани. Этого недостаточно для покрытия всех потребностей большой семьи. По этой причине некоторые из его детей собирают бумагу и пластик, чтобы помочь семье.

В семье обычно готовят еду два раза в день. Условия жизни тоже довольно тяжелые: иногда шестерым-семерым человекам приходится спать под одним тонким одеялом.

Мухаммад Садык рассказал, что пытался дать образование всем своим детям, но на это тоже не хватает средств. Он сообщил, что из-за того, что не всегда может вспомнить имена своих детей, он часто зовет их просто «мой сын» или «ребенок».

Отец говорит, что связывает рождение большого количества детей со своими религиозными убеждениями. В настоящее время его главное желание — чтобы его дети получили образование, а в семье было достаточно еды. В связи с этим он обратился за помощью к правительству, благотворительным организациям и предпринимателям.