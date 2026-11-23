51-летняя Кумисай Палекеева, проживающая в Мангистауской области Казахстана, родила дочь с помощью ЭКО. Год назад женщина и её супруг потеряли троих детей в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает Нур.кз.

Уточняется, что трагедия произошла в 2025 году в жилом массиве «Калмакас» Мунайлинского района. Старшая дочь в семье родилась в 1995 году, сын — в 2009 году, а младшая дочь — в 2012 году; все трое скончались от отравления угарным газом.

Пережив тяжелое психологическое испытание после потери детей, супруги решили снова стать родителями. Клиника «Экомед» предоставила им специальный сертификат, дающий возможность пройти процедуру ЭКО бесплатно.

По данным областного перинатального центра «Ана мен бала», ребенок появился на свет 17 ноября. Вес девочки при рождении составил 3400 граммов, рост — 52 сантиметра. Роды были проведены путем кесарева сечения. Хирургическую операцию выполнила врач Жапирак Епенова.

Медицинские работники сообщили, что процесс беременности прошел без осложнений. В настоящее время состояние матери и ребенка хорошее.

По словам Кумисай, поначалу она не верила, что сможет снова родить ребенка, учитывая свой возраст. Однако после семейной трагедии она приняла решение вновь стать матерью.

«Когда наш дом опустел, я решила, что должна попытаться забеременеть с помощью ЭКО и родить ребенка. Я хотела, чтобы рядом был человек, который будет моей опорой и о котором я буду заботиться, хотела жить ради него и к чему-то стремиться в этой жизни», — рассказала женщина.

Первое УЗИ с допплером показало супругам, что у них будет девочка. Имя ребенку выбрал отец, её назвали Ария.

Сообщается, что в 2026 году клиника «Экомед» предоставила сертификаты на бесплатное прохождение ЭКО еще 30 семьям.

Также супруги решили расширить свою семью и в сентябре 2026 года усыновили 13-летнего ребенка. Таким образом, в жизни семьи, пережившей тяжелую утрату, открылась новая страница.