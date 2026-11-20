201-я российская военная база продолжит свою деятельность в Таджикистане. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» по итогам переговоров, состоявшихся в Душанбе между президентом России Владимиром Путиным и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Главы государств подтвердили единство позиций по вопросу пребывания 201-й российской военной базы в Таджикистане. Стороны особо подчеркнули необходимость дальнейшего функционирования этой базы как важного фактора обеспечения стабильности в регионе. Кроме того, в рамках переговоров состоялся отдельный диалог с участием военных и представителей Министерства обороны России (в частности, начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова).

Таджикско-афганская граница и афганское направление

В ходе встречи Эмомали Рахмон проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации на таджикско-афганской границе. Было отмечено, что, несмотря на сохраняющиеся инциденты, связанные с контрабандистами, в целом наблюдаются элементы стабильности.

Также в повестку переговоров вошли вопросы взаимного сотрудничества по афганскому направлению, с учетом недавнего визита заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Кабул.

Направление переговоров Основные результаты и заявления Военно-стратегическое сотрудничество 201-я российская военная база останется в Таджикистане как фактор региональной стабильности Афганистан и пограничный вопрос Обсуждена ситуация на таджикско-афганской границе и связи с Кабулом Глобальная геополитика Отмечена значимость для Центральной Азии итогов саммита Россия–Китай–США в Шэньчжэне Торговля и экономика Подтверждено, что Россия является основным торгово-экономическим партнером и союзником Душанбе

Итоги саммита в Шэньчжэне и экономические связи

Владимир Путин поделился с Эмомали Рахмоном результатами своей поездки в китайский город Шэньчжэнь (где, в частности, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США). Российский лидер подчеркнул, что итоги этого саммита имеют важное значение для Центральной Азии, учитывая, что страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во многом являются соседями Таджикистана.

Кроме того, стороны рассмотрели актуальные торгово-экономические связи и крупные совместные проекты. Эмомали Рахмон подчеркнул, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером и надежным союзником Душанбе, а двусторонние отношения стабильно развиваются.

Как вы считаете, как продолжение деятельности 201-й военной базы в Таджикистане и диалоги по афганскому направлению повлияют на общую атмосферу безопасности в Центрально-Азиатском регионе? Оставляйте свое мнение в комментариях!