Что Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном в Душанбе?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- По итогам переговоров в Душанбе, 201-я российская военная база продолжит свою деятельность в Таджикистане как фактор региональной стабильности.
- Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе.
- Также лидеры поговорили о вопросах сотрудничества, связанных с Кабулом.
201-я российская военная база продолжит свою деятельность в Таджикистане. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» по итогам переговоров, состоявшихся в Душанбе между президентом России Владимиром Путиным и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы государств подтвердили единство позиций по вопросу пребывания 201-й российской военной базы в Таджикистане. Стороны особо подчеркнули необходимость дальнейшего функционирования этой базы как важного фактора обеспечения стабильности в регионе. Кроме того, в рамках переговоров состоялся отдельный диалог с участием военных и представителей Министерства обороны России (в частности, начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова).
Таджикско-афганская граница и афганское направление
В ходе встречи Эмомали Рахмон проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации на таджикско-афганской границе. Было отмечено, что, несмотря на сохраняющиеся инциденты, связанные с контрабандистами, в целом наблюдаются элементы стабильности.
Также в повестку переговоров вошли вопросы взаимного сотрудничества по афганскому направлению, с учетом недавнего визита заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Кабул.
Направление переговоров
Основные результаты и заявления
Военно-стратегическое сотрудничество
201-я российская военная база останется в Таджикистане как фактор региональной стабильности
Афганистан и пограничный вопрос
Обсуждена ситуация на таджикско-афганской границе и связи с Кабулом
Глобальная геополитика
Отмечена значимость для Центральной Азии итогов саммита Россия–Китай–США в Шэньчжэне
Торговля и экономика
Подтверждено, что Россия является основным торгово-экономическим партнером и союзником Душанбе
Итоги саммита в Шэньчжэне и экономические связи
Владимир Путин поделился с Эмомали Рахмоном результатами своей поездки в китайский город Шэньчжэнь (где, в частности, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США). Российский лидер подчеркнул, что итоги этого саммита имеют важное значение для Центральной Азии, учитывая, что страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во многом являются соседями Таджикистана.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные торгово-экономические связи и крупные совместные проекты. Эмомали Рахмон подчеркнул, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером и надежным союзником Душанбе, а двусторонние отношения стабильно развиваются.
Как вы считаете, как продолжение деятельности 201-й военной базы в Таджикистане и диалоги по афганскому направлению повлияют на общую атмосферу безопасности в Центрально-Азиатском регионе? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…