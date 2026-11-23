В Кыргызстане с 1 января 2027 года многодетным матерям, постоянно проживающим в высокогорных и отдаленных районах, начнут выплачивать единовременное денежное пособие. В рамках программы под названием «Бала береке» за рождение десятого и последующих детей будет выплачиваться 2 миллиона сомов (примерно 22,9 тысячи долларов).

Об этом сообщил глава правительства Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Программа направлена на повышение уровня рождаемости в стране, а также на поддержку многодетных семей, проживающих в суровых природных условиях.

Размер выплаты определяется в зависимости от очередности рождения ребенка в семье. В частности, за четвертого ребенка предусмотрено 100 тысяч сомов, за пятого — 600 тысяч сомов, за шестого — 800 тысяч сомов.

За седьмого ребенка будет выплачен 1 миллион сомов, за восьмого — 1,2 миллиона сомов, за девятого — 1,5 миллиона сомов. За десятого и каждого последующего ребенка будет выдаваться по 2 миллиона сомов.

Однако для получения этой помощи существует ряд требований. В частности, женщины, желающие воспользоваться программой, должны быть гражданами Кыргызстана или иметь статус «кайрылман», а также постоянно проживать в высокогорных или труднодоступных районах, включенных в специальный перечень.

Еще одно важное условие — деньги не выдаются сразу после рождения ребенка. Единовременное пособие назначается после того, как ребенку исполнится один год. Программа охватывает детей, родившихся начиная с 1 января 2026 года.

По этой причине первые выплаты будут произведены в 2027 году.

Правительство Кыргызстана посредством данной программы стремится поддержать семьи в отдаленных регионах и повысить показатели рождаемости в стране.