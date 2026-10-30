Пшеница и хлопок не принесли прибыли: что заставляет афганских дехкан нарушать запрет?

В Афганистане резко возросли объемы выращивания опийного мака и производства нелегального опиума. Согласно сообщению издания «Афгханистан Интернатионал», в отчете, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в октябре 2026 года, зафиксированы самые высокие темпы роста в этой сфере за последние годы.

Основной причиной этого называют тяжелое экономическое положение афганских дехкан, отсутствие альтернативных источников дохода, а также невозможность получения прибыли от традиционной сельскохозяйственной продукции из-за засухи.

Шокирующие цифры: 43 тысячи гектаров и 1500 тонн опиума

В аналитических данных, представленных управлением ООН, ситуация оценивается следующим образом:

Резкое расширение площадей: В 2026 году площади посевов опийного мака в Афганистане достигли почти 43 000 гектаров . По сравнению с показателем 2025 года (около 10 000 гектаров) это означает рост на 330 процентов ;

Пятикратный рост производства: Объем производства опиума вырос с прошлогодних 300 тонн почти до 1 500 тонн , что составляет рост на 400 процентов ;

Первая волна после запрета: Хотя текущие показатели ниже уровня периода до введения официального запрета «Талибаном» в 2022 году (тогда площадь составляла 232 000 гектаров), это считается первым серьезным и масштабным скачком с момента введения запрета.

Что вынуждает дехкан идти на этот шаг?

Исполнительный директор УНП ООН Моника Джума отмечает, что пока у бедных дехкан нет других законных и стабильных источников дохода для содержания своих семей, предотвращение выращивания таких незаконных культур будет оставаться крайне сложной задачей:

Убыточность законных культур: Беседы с фермерами показывают, что доход от выращивания пшеницы едва покрывает понесенные расходы. А цены на хлопок в некоторых регионах упали почти в три раза;

Угроза голода в семьях: По словам дехкан, если раньше урожая опийного мака за один сезон хватало на полное обеспечение всей семьи в течение года, то сейчас мизерного дохода от легальной продукции не хватает даже на полноценное питание детей;

Засуха и нехватка воды: Более половины населения страны страдает от системной нехватки воды и засухи. Кроме того, возвращение миллионов беженцев на родину усиливает конкуренцию за ограниченные ресурсы и рабочие места, подталкивая дехкан к выращиванию опийного мака, приносящего быстрый и высокий доход;

Ценный урожай: Хотя цена на опиум в настоящее время снизилась с прошлогодних 570 долларов до 500 долларов за 1 килограмм, это все равно в пять раз дороже, чем в период до запрета (менее 100 долларов).

Сокрытие от проверок и официальная реакция

В условиях запрета, чтобы избежать наказания, дехкане используют различные ухищрения и скрытые методы: они высаживают небольшие участки мака внутри высоких посевов зерновых, в скрытых от глаз местах приусадебных участков, а также искусственно меняют сроки посева, чтобы избежать рейдов.

В свою очередь, официальные представители «Талибана» опровергли цифры из отчета ООН, заявив, что реальные посевные площади в два раза меньше указанных. Представители правительства подчеркнули, что специальные рейды по уничтожению маковых полей продолжаются, и отметили необходимость финансовой поддержки международного сообщества для создания альтернативных источников средств к существованию для дехкан.

Глубокий экономический и климатический кризис в Афганистане вновь подстегивает выращивание нелегальных наркотических средств, создавая новые тревожные сигналы для региональной безопасности.