Талибан запретил чиновникам использовать смартфоны

В Афганистане введено новое ограничение для движения «Талибан», управляющего страной, и государственных служащих. Сообщается, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада подписал указ, запрещающий представителям «Талибана» и сотрудникам государственной системы использовать смартфоны.

Издание Afghanistan International, ссылаясь на соответствующий документ, пишет, что согласно новым правилам члены движения «Талибан» и госслужащие должны использовать для связи только простые телефоны. Использование смартфонов может расцениваться не просто как нарушение правил, а как преступление.

Сообщается, что лица, нарушившие этот запрет, предстанут перед военным судом. Однако пока не уточняется, какое именно наказание грозит чиновнику или представителю движения за использование смартфона.

В качестве основной цели нового указа указывается предотвращение «неправильного использования» интернета и просмотра «контента, противоречащего морали». Предполагается, что руководство «Талибана» считает, что доступ в интернет через смартфоны может негативно сказаться на дисциплине среди членов движения и чиновников.

Это решение указывает на возможное ужесточение контроля над цифровыми технологиями, свободой информации и деятельностью государственных служащих в Афганистане. Ведь сегодня смартфон стал не только средством связи, но и основным устройством для получения информации, ведения дел, обмена документами и оперативного общения.

Однако руководство «Талибана» давно проявляет осторожное и критическое отношение к современным гаджетам. Еще в 2025 году Хайбатулла Ахундзада призывал афганцев сократить время использования современных устройств. После этого призыва в стране начали обсуждать различные ограничения на использование смартфонов и интернета.

Министр высшего образования правительства Афганистана Нида Мухаммад Надим также ранее резко критиковал смартфоны. Сообщается, что он назвал современные устройства связи «одним из главных врагов мусульман». Это заявление показало усиление негативного отношения к использованию смартфонов в учебных заведениях и государственных учреждениях страны.

В октябре прошлого года Надим заявил, что в университеты нельзя проносить смартфоны. Было сказано, что из этого запрета могут быть сделаны исключения только для ректоров высших учебных заведений и руководителей учебных центров. Это указывало на вероятность расширения ограничений сначала в сфере образования, а затем и на государственной службе.

Теперь запрет на смартфоны распространяется и на представителей «Талибана» и правительства. Это свидетельствует о возможном дальнейшем усилении контроля над цифровой жизнью в Афганистане. В частности, квалификация использования смартфона как преступления, рассматриваемого военным судом, воспринимается как жесткая мера.

Такое решение на практике может серьезно ограничить возможность госслужащих и членов движения пользоваться интернетом. Через простые телефоны доступны только ограниченные виды связи, такие как звонки и SMS. Отказ от смартфонов значительно сокращает доступ к оперативной информации, социальным сетям, мессенджерам и цифровым сервисам.

В то же время пока неизвестно, как будет обеспечиваться исполнение указа, как будут выявляться нарушители и какие наказания к ним будут применяться. Эти вопросы остаются открытыми для общественности Афганистана и международных наблюдателей.

Подводя итог, можно сказать, что руководство «Талибана» пытается контролировать информационные потоки внутри движения и государственной системы, ограничивая использование смартфонов. Это решение показывает усиление консервативного подхода к использованию технологий в Афганистане.

В то время как смартфон во всем мире стал обычным инструментом для работы, образования и связи, в Афганистане его использование для некоторых групп доводится до уровня преступления, что еще раз привлекает внимание к ситуации в регионе.