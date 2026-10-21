В Кыргызстане задержали командира, привлекавшего солдат к строительству своего дома

·77·Мир
В Кыргызстане задержали командира, привлекавшего солдат к строительству своего дома

В Кыргызстане командир одной из воинских частей Национальной гвардии задержан по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Он подозревается в том, что регулярно привлекал подчиненных военнослужащих к строительству своего личного дома.

По данным Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, данный факт был выявлен 20 октября совместно с военной прокуратурой. Согласно предварительным данным, командир привлекал к строительным работам военнослужащих по контракту. Среди них были и солдаты, которые должны были находиться на суточном дежурстве в воинской части.

Собранные по результатам проверки материалы направлены в военную прокуратуру. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 («Злоупотребление должностным положением») Уголовного кодекса Кыргызстана.

В рамках следствия командир, чьи инициалы указаны как И.А., был задержан и водморен в изолятор временного содержания главного управления внутренних дел города Бишкек.

Национальная гвардия КыргызстанаГоскомитет национальной безопасности КыргызстанаЗлоупотребление должностным положениемИзолятор временного содержания ГУВД Бишкека
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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