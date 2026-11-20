В Кыргызстане могут перенести столицу из-за пробок в Бишкеке
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- Депутат парламента Кыргызстана Нурбек Сидыгалиев предложил перенести столицу страны в другой регион для решения проблемы пробок в Бишкеке.
- Депутат рекомендовал расширить строительство путепроводов и мостов в Бишкеке, опираясь на опыт города Ош.
- В свою очередь, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил о начале работ по улучшению дорожной инфраструктуры в столице.
Депутат парламента Кыргызстана Нурбек Сидыгалиев предложил перенести столицу страны в другой регион как решение проблемы постоянно растущих пробок в Бишкеке. По его мнению, для улучшения ситуации также необходимо расширить строительство путепроводов и мостов в городе. Об этом сообщает «Кактус.медиа».
Выступая 18 ноября на заседании Жогорку Кенеша, депутат рассказал, что во время визита в город Ош вместе с коллегами увидел, как там строятся новые мосты. Подчеркнув, что этот опыт можно применить и в Бишкеке, он рекомендовал мэрии города возводить путепроводы на загруженных перекрестках.
В частности, депутат отметил необходимость строительства таких сооружений на проспекте Чуй, а также на пересечении улиц Токомбаева и Абдрахманова. Он подчеркнул, что подобные проекты могут помочь облегчить транспортный поток и сократить пробки в городе.
Сидыгалиев также поинтересовался, сколько средств потребовалось на строительство одного из мостов в Оше. В ответ министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаева сообщила, что строительство эстакадных мостов начиналось без полного оформления необходимых документов. Сейчас соответствующие документы готовятся, а расходы на строительство подсчитываются.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев также отметил, что в столице начато строительство подобных мостов. В качестве примера он привел работы, проводимые на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Л. Толстого. Также он сообщил, что в следующем году планируется начать строительство путепровода на Южной магистрали.
Депутат, положительно оценив строительство дорог и мостов в Оше, заявил, что такой опыт необходимо широко внедрять и в Бишкеке.
«Там дороги и мосты построены очень хорошо. Нужно сделать так же и здесь, иначе мы не решим проблему пробок. Ситуация ухудшается с каждым днем. Нужно либо решать проблему таким путем, либо переносить столицу», — сказал Сидыгалиев.
В ответ на это мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подчеркнул, что в случае переноса столицы в другой регион население также переедет в новый административный центр.
Однако депутат не согласился с этим мнением. По его словам, даже в случае переноса столицы часть населения продолжит жить в Бишкеке.
Сидыгалиев указал на то, что еще одной причиной пробок в городе является разрешение на строительство многоэтажных домов в центральных районах. По его мнению, было бы целесообразно строить такие здания не в центре города, а в сторону Сокулука и Ысык-Аты.
На данный момент официального решения о переносе столицы не принято. Этот вопрос остается лишь предложением, озвученным депутатом в качестве решения проблемы пробок.
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