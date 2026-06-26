Срочное обращение бывшего российского военного к Путину потрясло сеть

·122·Мир
Срочное обращение бывшего российского военного к Путину потрясло сеть

В социальных сетях появилось шокирующее видеообращение, которое за короткое время набрало несколько миллионов просмотров и привлекло внимание международных СМИ. Александр Лунин, бывший командир разведраздела добровольческого батальона «Судоплатов» российской армии, также известный под фамилией «Пустовалов», направил резкое заявление напрямую президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщают онлайн-издание «Агентство. Новости» и телеканал «Дождь».

Ужасы в армии: пытки и приказы, равные смерти

В своем обращении Лунин открыто рассказал о пугающей системе внутри российской армии, произволе и насилии со стороны командиров. По его словам, российские военные на фронте подвергаются жестоким пыткам и давлению по двум основным причинам:

  • при отказе выполнять «бесполезные и равносильные самоубийству приказы»;

  • при отказе передавать командирам собственные денежные средства (выплаты).

«Оружие может обернуться против Кремля!»

Самой резонансной и угрожающей частью обращения стало неожиданное предупреждение, адресованное президенту. Бывший командир заявил, что если ситуация продолжится в том же духе, последствия будут катастрофическими:

«Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю с вами в прямом эфире бок о бок, армия может обратить свое оружие против Кремля».

В другом видео Лунин также выразил желание лично встретиться с Путиным, чтобы донести до него «реальную правду, которую скрывают чиновники». Он подчеркнул, что речь идет не только об участниках войны, но и о беспрецедентном произволе местных властей в отношении обычных граждан.

«С фронта приходят ужасающие видео...»

Журналисты издания «Агентство» смогли связаться с самим Луниным. В ходе беседы бывший военный подтвердил, что постоянно получает сообщения от своих знакомых и простых солдат с фронта:

«Мне присылают очень много сообщений, видеообращений. Я даже боюсь выкладывать их в соцсети, потому что там очень страшные и трагические кадры», — говорит бывший командир.

Кто стоит за обращением? Детали таинственной встречи

По утверждению Лунина, поводом для записи этого обращения стали не только ужасы на фронте, но и одна неожиданная секретная встреча. 24 июня этого года в селе Лизиновка Воронежской области к нему пришли трое таинственных мужчин.

Один из них представился сотрудником Министерства обороны, второй — МВД, а третий — представителем другой спецслужбы, связанной с Минобороны. По словам Лунина, именно эти официальные лица потребовали от него записать данное видео и передать президенту сигнал о том, что «если ситуация продолжится в таком ключе, всё приведет к очень плохим последствиям».

На данный момент официальное руководство России и Министерство обороны никак не отреагировали на тяжелые обвинения бывшего военного, его заявления о пытках в армии и угрозе возможного мятежа.

Владимир ПутинКремльДождьАлександр Лунин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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