С обвинения в «госперевороте» сняты подозрения: суд вынес громкий приговор Камчибеку Ташиеву

По делу «письма 75-ти», ставшему главной интригой последних месяцев в политической элите Кыргызстана и всего Центральноазиатского региона, принято неожиданное судебное решение. Бишкекский городской суд, рассмотрев обращения прокуратуры и стороны защиты, полностью снял с бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и экс-вице-премьера Камчибека Ташиева, а также еще 7 политиков тяжкую статью о «попытке насильственного захвата власти». Смягчение участи генерала, который некогда считался ближайшим соратником Садыра Жапарова и безусловным лидером в сфере безопасности страны, породило вопросы о том, какие договоренности были заключены на столичной политической сцене. Итак, на какую статью переквалифицировано уголовное дело, как имущество Ташиева избежало конфискации и почему Садыр Жапаров официально объявил сроки президентских выборов 2027 года?

Пересмотр приговора и смягчение наказания

Новое решение Бишкекского городского суда предоставило политикам серьезные послабления:

Отмена тяжкого обвинения: С Камчибека Ташиева и судимости вместе с ним еще 7 политиков полностью снято первоначальное тяжкое обвинение в подготовке государственного переворота;

Переквалификация дела: Уголовное дело изменено на статью 195 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»);

Сокращение испытательного срока: Суд назначил обвиняемым наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, при этом сам испытательный срок был сокращен с 3 до 2 лет;

Отмена конфискации: В связи с изменением статьи мера в виде конфискации имущества бывших чиновников не применялась;

Надежда на оправдание: В ходе переговоров адвокат Ташиева выразил твердую уверенность в том, что в будущем суд примет решение о полном оправдании генерала.

«Письмо 75-ти» и конституционный спор: Хронология событий

Нынешнее политическое землетрясение началось с резонансного обращения 75 политиков, бывших чиновников и общественных деятелей к президенту Садыру Жапарову:

Требование досрочных выборов: Подписанное в феврале письмо ставило под сомнение срок президентских полномочий и предлагало провести досрочные выборы президента;

Столкновение конституций: Главный спор разгорелся вокруг того, что Жапаров был избран по старой Конституции, предусматривавшей единый 6-летний срок, в то время как новая Конституция допускает два срока по 5 лет;

Волна арестов и отставок: После обнародования письма восемь ключевых активистов, включая Камчибека Ташиева, были обвинены в планировании государственного переворота, и Ташиев был немедленно отстранен от занимаемой должности;

Уход главы парламента: На фоне политического кризиса бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу также подал добровольную отставку.

Зачистка силовых структур и ограничения, введенные против генерала

Уход Ташиева привел не просто к потере одного чиновника, но и к коренной перестройке архитектуры безопасности Кыргызстана:

Урезание полномочий ГКНБ: Президент Жапаров открыто критиковал ГКНБ за чрезмерное вмешательство в вопросы, не входящие в его компетенцию;

Выделение Пограничной службы: Считавшаяся могущественной Государственная пограничная служба была полностью выведена из состава ГКНБ и сформирована как отдельная структура;

Создание Службы государственной охраны: Для обеспечения безопасности президента и высшего руководства была создана независимая Служба государственной охраны, в отношении сотрудников силовых ведомств был возбужден ряд уголовных дел;

Роспуск парламентской группы: Было прекращено сильное депутатское влияние внутри парламента, открыто поддерживавшее генерала Ташиева.

24 января 2027 года: План Садыра Жапарова на второй срок

Вслед за «зачисткой» политического поля действующий президент Садыр Жапаров официально объявил о своих дальнейших стратегических шагах:

Назначена дата выборов: Президентские выборы официально назначены на 24 января 2027 года ;

Заявка на второй срок: Жапаров открыто заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах на второй срок;

Обвинение в том, что «не очистил окружение»: По мнению главы государства, Ташиев не смог избавиться от сомнительных лиц в своем окружении, в связи с чем был признан неподготовленным к президентской гонке.

Смягчение наказания и снятие статьи о госперевороте Бишкекским судом свидетельствуют о том, что руководство Кыргызстана предпочло не уничтожать сильного соперника полностью, а политически нейтрализовать его для обеспечения мирного транзита.

А как считаете вы, является ли снятие статьи о «госперевороте» с Камчибека Ташиева и данное решение суда результатом тайного компромисса между двумя политическими лидерами? Сможет ли сохранение Садыра Жапарова на второй срок по итогам выборов 24 января 2027 года обеспечить стабильность в Кыргызстане? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом важных политических изменений в соседней стране со всеми любителями аналитики!