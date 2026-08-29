«К таким людям не будет пощады». Садыр Жапаров призвал наказывать «врагов народа»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров потребовал сурово наказывать лиц, которые, по его словам, получают финансирование от внешних сил и пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом глава Кыргызстана заявил 29 августа в Бишкеке во время гарнизонного развода с участием силовых структур, задействованных в обеспечении безопасности саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ВИ Всемирных игр кочевников.

«Мы должны сурово наказывать тех немногих «врагов народа» в наших рядах, которые поддаются влиянию внешних сил, получают от них средства, пытаются дестабилизировать обстановку в стране и сеять панику среди населения. К таким людям пощады не будет», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что одним из главных условий развития страны является «железная дисциплина», и потребовал от сотрудников силовых структур высокого уровня профессионализма и ответственности.

Жапаров также отметил, что материально-техническая база правоохранительных органов была укреплена, заработные платы сотрудников повышены, меры социальной поддержки расширены, а также внедрены цифровые технологии.

Ранее правительство Кыргызстана сообщало об усилении мер безопасности в стране в преддверии саммита глав государств ШОС и ВИ Всемирных игр кочевников.

ВИ Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Программа игр включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Саммит глав государств ШОС ожидается в Бишкеке с 30 августа по 1 сентября.

На данный момент в состав ШОС входят 10 государств — Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.