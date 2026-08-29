«К таким людям не будет пощады». Садыр Жапаров призвал наказывать «врагов народа»

·27·Мир
«К таким людям не будет пощады». Садыр Жапаров призвал наказывать «врагов народа»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров потребовал сурово наказывать лиц, которые, по его словам, получают финансирование от внешних сил и пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом глава Кыргызстана заявил 29 августа в Бишкеке во время гарнизонного развода с участием силовых структур, задействованных в обеспечении безопасности саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ВИ Всемирных игр кочевников.

«Мы должны сурово наказывать тех немногих «врагов народа» в наших рядах, которые поддаются влиянию внешних сил, получают от них средства, пытаются дестабилизировать обстановку в стране и сеять панику среди населения. К таким людям пощады не будет», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что одним из главных условий развития страны является «железная дисциплина», и потребовал от сотрудников силовых структур высокого уровня профессионализма и ответственности.

Жапаров также отметил, что материально-техническая база правоохранительных органов была укреплена, заработные платы сотрудников повышены, меры социальной поддержки расширены, а также внедрены цифровые технологии.

Kostyumdagi erkaklar guruhiga politsiya xodimlari ko‘chada nimadir namoyish qilmoqda.

Ранее правительство Кыргызстана сообщало об усилении мер безопасности в стране в преддверии саммита глав государств ШОС и ВИ Всемирных игр кочевников.

ВИ Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Программа игр включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Саммит глав государств ШОС ожидается в Бишкеке с 30 августа по 1 сентября.

На данный момент в состав ШОС входят 10 государств — Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«К таким людям не будет пощады». Садыр Жапаров призвал наказывать «врагов народа»
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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