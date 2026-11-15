В Саудовской Аравии кенийскую женщину, родившую ребенка вне брака, приговорили к 100 ударам плетью

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В Саудовской Аравии кенийскую женщину, родившую ребенка вне брака, приговорили к 100 ударам плетью

В Саудовской Аравии кенийскую женщину, родившую ребенка вне брака, приговорили к 100 ударам плетью. Об этом сообщает издание «Те Гуардиан».

Как стало известно, женщина работала в стране домработницей и няней. У нее были отношения с гражданином Египта, однако мужчина покинул Саудовскую Аравию еще до рождения ребенка.

О том, что женщина родила ребенка вне брака, стало известно после ее обращения в больницу. Суд назначил ей наказание в виде 100 ударов плетью.

Правозащитники резко осудили это решение, призывая вместо наказания депортировать женщину на родину — в Кению. В своем интервью женщина призналась, что боится не пережить подобное наказание.

Данный инцидент также привлек внимание международных правозащитных организаций.

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