Корреспондент влиятельного британского издания Те Гуардиан Уилл Крист в ходе беседы с жителями на улицах Тель-Авива осветил бескомпромиссные взгляды общества на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и будущее сектора Газа. Радикальные высказывания израильского гражданина, пообщавшегося с журналистом, вызвали широкий резонанс в международных СМИ.

В ходе беседы респондент выразил твердую позицию относительно установления полного контроля над сектором Газа и будущего этой территории.

Детали беседы: Заявления респондента

В разговоре с британским журналистом прозвучали следующие резкие мнения по поводу территориального конфликта:

Аннексия и земельный вопрос: Собеседница заявила, что считает важным полный захват и аннексию Газы, подчеркнув, что, согласно ее убеждениям и взглядам, эти земли принадлежат им;

Требование о переселении населения: По ее мнению, война не закончится, пока арабское население не будет полностью выселено с территории, и они должны уехать в другие арабские государства;

Отношение к соседним территориям: На вопрос журналиста «Куда должны уйти палестинцы?» респондент ответила, что они должны уехать в любую страну, кроме Иордании, Ливана или Сирии, в противном случае будут приняты жесткие меры.

Международное значение репортажа

Этот опрос корреспондента Те Гуардиан показал, насколько усложняются перспективы мира в обществе на фоне многолетних конфликтов и военных действий на Ближнем Востоке. По мнению международных экспертов, такие бескомпромиссные настроения среди простых граждан являются наглядным доказательством того, насколько тяжело протекают процессы установления мира и поиска дипломатического решения в регионе.