Опрос британского издания в Тель-Авиве вызвал международные дискуссии (видео)

·102·Мир
Опрос британского издания в Тель-Авиве вызвал международные дискуссии (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Опрос корреспондента британского издания The Guardian Уилла Криста среди жителей Тель-Авива выявил бескомпромиссные взгляды общества на ситуацию на Ближнем Востоке.
  • В ходе беседы израильский респондент высказал радикальные мнения о необходимости полной аннексии сектора Газа.
  • Он также заявил, что арабское население должно быть выселено с этой территории.

Корреспондент влиятельного британского издания Те Гуардиан Уилл Крист в ходе беседы с жителями на улицах Тель-Авива осветил бескомпромиссные взгляды общества на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и будущее сектора Газа. Радикальные высказывания израильского гражданина, пообщавшегося с журналистом, вызвали широкий резонанс в международных СМИ.

В ходе беседы респондент выразил твердую позицию относительно установления полного контроля над сектором Газа и будущего этой территории.

Детали беседы: Заявления респондента

В разговоре с британским журналистом прозвучали следующие резкие мнения по поводу территориального конфликта:

  • Аннексия и земельный вопрос: Собеседница заявила, что считает важным полный захват и аннексию Газы, подчеркнув, что, согласно ее убеждениям и взглядам, эти земли принадлежат им;

  • Требование о переселении населения: По ее мнению, война не закончится, пока арабское население не будет полностью выселено с территории, и они должны уехать в другие арабские государства;

  • Отношение к соседним территориям: На вопрос журналиста «Куда должны уйти палестинцы?» респондент ответила, что они должны уехать в любую страну, кроме Иордании, Ливана или Сирии, в противном случае будут приняты жесткие меры.

Международное значение репортажа

Этот опрос корреспондента Те Гуардиан показал, насколько усложняются перспективы мира в обществе на фоне многолетних конфликтов и военных действий на Ближнем Востоке. По мнению международных экспертов, такие бескомпромиссные настроения среди простых граждан являются наглядным доказательством того, насколько тяжело протекают процессы установления мира и поиска дипломатического решения в регионе.

Сектор ГазаИзраильско-палестинский конфликтThe Guardian
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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