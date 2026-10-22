Иранскую «Черную вдову» обвиняют в убийстве 11 мужей

В Иране 56-летнюю Колсум Акбари обвиняют в том, что на протяжении 22 лет она отравила и убила 11 своих супругов. По данным следствия, она совершала преступления, выходя замуж за пожилых мужчин с целью завладеть их имуществом и деньгами. Сама женщина заявила, что число жертв может составлять 13 или даже 15, однако точную цифру она назвать не смогла.

Преступная деятельность Акбари началась в 2000 году и продолжалась до 2023 года. Она знакомилась с одинокими пожилыми мужчинами в различных городах провинции Мазендеран в Иране и выходила за них замуж. Из-за преклонного возраста и слабого здоровья мужчин их смерть поначалу связывали с естественными причинами. Таким образом женщина долгие годы действовала, не вызывая подозрений.

«Точно не знаю, сколько человек я убила»

Во время следствия Акбари заявила о количестве своих жертв следующее:

«Не знаю, сколько человек я убила. Может быть, 13 или 15. Точно не помню».

Женщина впервые вышла замуж в 18 лет. Первый брак продлился недолго, а второй муж был значительно старше ее, постоянно избивал и унижал ее. Согласно материалам следствия, убийства Акбари начались после смерти второго мужа.

Она повсюду заявляла о своей готовности выйти замуж за пожилых, одиноких мужчин. Изучив финансовое положение будущих супругов, она соглашалась на брак в обмен на крупные свадебные подарки или выплаты.

Отравила мужей и завладела имуществом

По версии обвинения, вскоре после вступления в брак Акбари давала мужам лекарства от давления и диабета, успокоительные средства, а также технический спирт. Если отравление не давало результатов, в некоторых случаях она пыталась задушить их подушкой.

69-летний Мирахмад Омрони, женившийся на женщине в 2013 году, скончался месяц спустя. 62-летний Исмаил Бахши, создавший с ней семью в 2016 году, ушел из жизни через два месяца. А 83-летний Ганджали Хамзей умер через 43 дня после заключения брака.

Один из мужей Акбари по имени Масех Немати выжил после попытки отравления в 2020 году. Однако он не стал обращаться в полицию, ограничившись тем, что выгнал женщину из дома.

Сын последней жертвы раскрыл преступление

Преступления Акбари начали раскрываться в 2023 году, после смерти ее последнего супруга — 82-летнего Гуламризо Бобои. Сын покойного услышал от знакомого, что его отец ранее был женат на женщине по имени Колсум, и что она когда-то пыталась его отравит. Увидев женщину, он узнал ее и сообщил в полицию.

Сначала Акбари отрицала обвинения, но позже призналась в преступлениях. Тем не менее, она давала противоречивые показания о количестве жертв.

Женщине может грозить смертная казнь

Колсум Акбари предъявлены обвинения в 11 умышленных убийствах и покушении на убийство еще одного человека. Если суд признает ее виновной, ей может грозить смертная казнь.

В деле участвуют более 45 истцов, включая наследников умерших. По мнению прокуроров, основной целью женщины было завладение имуществом и деньгами мужей. Согласно данным следствия, значительная часть средств была оформлена на имя ее дочери.

Ожидается, что суд заслушает показания всех истцов и вынесет приговор по завершении судебного процесса.