Жителям 33 стран рекомендовали подготовиться к состоянию войны

Как сообщает издание Невсвик, 33 страны мира рекомендуют населению готовиться к возможной войне, крупным кибератакам и другим чрезвычайным ситуациям. В число этих государств входят США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада, Мексика, Швеция, Норвегия, Индия, Австралия и Новая Зеландия.

Многие страны советуют гражданам подготовить запас продуктов питания и воды минимум на 72 часа. Во Франции, Великобритании, Канаде, Японии, Мексике и Нидерландах рекомендуется трехдневный запас. В Швеции и Норвегии этот срок составляет около недели. Германия же рекомендует населению подготовить запас на 10 дней. При этом служба гражданской обороны страны подчеркивает, что даже трехдневный запас повышает готовность к чрезвычайным ситуациям. В США также рекомендуется хранить продукты питания и другие предметы первой необходимости на несколько дней. В Индии призывают подготовить специальный набор на случай чрезвычайных ситуаций.

Эти рекомендации не ограничиваются только военными конфликтами. Они также охватывают такие угрозы, как стихийные бедствия, длительные отключения электроэнергии, перебои в водоснабжении и кибератаки на критически важную инфраструктуру. В таких ситуациях может прекратиться работа магазинов, возникнуть перебои в поставках товаров, а также затрудниться доступ к платежным системам и информационным услугам.

Европейский союз также рекомендовал населению подготовить необходимые запасы, чтобы иметь возможность действовать самостоятельно в течение первых 72 часов в чрезвычайных ситуациях. В Великобритании также ведется разъяснительная работа по хранению необходимых продуктов и предметов в домохозяйствах.

В число рекомендуемых запасов входят питьевая вода, продукты длительного хранения, необходимые лекарства, фонарик, дополнительные батарейки и радиоприемник. В случае отключения электроэнергии или мобильной связи через радио можно получать официальные предупреждения и сообщения. Размер запаса рекомендуется определять в зависимости от количества членов семьи, потребностей в питании и постоянно принимаемых лекарств.

Служба гражданской обороны Германии советует пополнять запасы постепенно, а не все сразу. Поскольку такая подготовка может быть полезна не только во время войны или кибератак, но и во время наводнений, ураганов, сильных холодов и длительных перебоев в электроснабжении.

При этом данные рекомендации не означают, что война приближается. Они направлены на повышение готовности населения к различным чрезвычайным ситуациям.