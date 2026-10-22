В России начала работу лаборатория долголетия

В Москве в школе управления «Сколково» открылась лаборатория, которая будет изучать влияние увеличения продолжительности жизни человека на экономику, рынок труда и государственную политику. В форуме, посвященном ее запуску, приняла участие дочь Владимира Путина, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Воронцова. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Воронцова предложила разделить долголетие на два этапа. По ее мнению, первый этап заключается в полноценном использовании возможностей естественной продолжительности жизни через соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и регулярные медицинские осмотры. Эту возможность она оценила в 85–90 лет.

Второй этап связан с поиском возможностей выхода за пределы естественных границ человеческой жизни с помощью науки. Воронцова охарактеризовала этот процесс как «обман Бога или природы». При этом она подчеркнула, что научные достижения в этом направлении пока ограничены.

По прогнозам Воронцовой, в ближайшие 10–20 лет страх человечества перед смертью может подтолкнуть систему здравоохранения к поиску решений проблемы старения. Она отметила, что то, что старение официально не признано заболеванием, также усложняет разработку лекарственных препаратов против него и проведение их клинических испытаний.

В настоящее время в России ведутся и научные разработки, направленные на борьбу с процессом старения. В частности, идет работа над препаратами, предназначенными для воздействия на определенные возрастные клеточные изменения. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова ранее заявляла, что выпуск препаратов против старения планируется наладить в 2028–2030 годах. Однако это не означает, что средство, останавливающее старение, уже создано.

Новая лаборатория в «Сколково» будет изучать аспекты долголетия, связанные с медициной, демографией, экономикой и стратегическим управлением. На основе исследований планируется разработать рекомендации по улучшению качества жизни пожилых людей и решению проблем, возникающих в результате увеличения продолжительности жизни.

Правительство России ставит перед собой цель довести ожидаемую продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. В опубликованных показателях страны на 2025 год эта цифра составляла 73,4 года.