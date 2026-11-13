Пандемия ускорила процесс старения у подростков

Пандемия коронавируса не только повлияла на психическое состояние людей, но и, возможно, стала причиной ускорения процесса биологического старения у некоторых из них. В исследовании, проведенном немецкими учеными, наиболее заметные изменения были зафиксированы именно у подростков. Специалистысчитают, что на это состояние могли повлиять ограничения периода пандемии, социальная изоляция и стресс.

Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале ПНАС. Группа ученых под руководством специалистов Института психиатрии имени Макса Планка в Мюнхене проанализировала данные 1028 человек.

Среди участников исследования было 359 детей, 385 подростков и 284 взрослых. У каждого из них несколько раз брали образцы слюны до начала пандемии, а также в период с сентября 2021 года по май 2022 года.

На основе полученных образцов ученые изучили химические маркеры в ДНК. С помощью этих маркеров можно определить эпигенетический возраст человека и оценить, насколько быстро протекает процесс биологического старения.

Три из четырех методов измерения, использованных в ходе исследования, зафиксировали признаки ускорения биологического старения. Наиболее заметные изменения были выявлены в группе подростков. В частности, у них изменения, связанные с процессом старения, наблюдались в трех из четырех методов.

У взрослых участников такое состояние было выявлено с помощью двух методов измерения, а у детей лишь один метод показал подобный результат.

Также исследователи обнаружили довольно сильную связь между уровнем личного стресса и биологическим старением у подростков. То есть, чем тяжелее они воспринимали трудности периода пандемии, тем более выраженными были изменения в их биологических маркерах.

При этом такие факторы, как разлука с близкими во время локдауна, ограничение социальных контактов и сокращение личной свободы, имели особое значение.

Кроме того, изменения, связанные с биологическим старением, сильнее наблюдались у подростков из семей с относительно низким социально-экономическим статусом. Это означает, что последствия пандемии могли повлиять на все социальные группы неодинаково.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что пока невозможно со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно пандемия коронавируса стала причиной наблюдаемых изменений, так как существуют и другие факторы, способные повлиять на биологическое старение.

Кроме того, пока нет точного ответа на вопросы о том, сохранятся ли эти изменения, выявленные в период пандемии, на долгие годы и приведут ли они к проблемам со здоровьем в будущем.

Специалисты подчеркивают необходимость более глубокого изучения этого вопроса, наблюдения за состоянием биологических изменений в последующие годы и проведения дополнительных исследований для определения их влияния на здоровье человека.