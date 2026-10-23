Китайский нейрохирург Жэнь Сяопин, известный своими планами по пересадке человеческой головы на другое тело, объявился в Москве. Он принял участие в 12-часовой операции на спинном мозге в Научно-исследовательском институте имени Склифосовского. Об этом сообщает «Сут Чина Морнинг Пост».

По информации ученого, приведенной в журнале «Нев Скиентист», поврежденная в результате травмы часть разорванного спинного мозга была удалена, а вместо нее помещен фрагмент нервной ткани, взятый у донора с зафиксированной смертью мозга. Жэнь Сяопин назвал эту процедуру первой в мире трансплантацией спинного мозга. Российские власти также подтвердили проведение такой операции в Москве. Однако подробных данных о ее долгосрочных результатах пока нет.

Жэнь Сяопин получил международную известность в 2010-х годах, когда вместе с итальянским хирургом Серджо Канаверо выдвинул план пересадки человеческой головы на другое тело. Тем не менее, достоверных подтверждений успешного проведения такой операции на человеке не существует. Эта идея вызвала серьезные этические и научные возражения в медицинском сообществе.

Деятельность ученого в Москве совпала по времени с активизацией в России исследований в области долголетия и замедления старения. Издание «Те Валл Стрит Джурнал» писало, что к государственной программе в этом направлении причастны дочь Владимира Путина Мария Воронцова и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. В рамках программы изучаются такие направления, как генная терапия, создание тканей с помощью биопринтера и выращивание пригодных для человека органов у животных.

Согласно данным открытого бюджета, правительство России планирует выделить в 2027–2029 годах в общей сложности 17,954 миллиарда рублей на национальный проект «Новые технологии здравоохранения». Однако интерпретировать эти средства исключительно как деньги, расходуемые на продление жизни Путина, некорректно: проект охватывает более широкие исследования в области медицины и технологий долголетия.